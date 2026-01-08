茨城県下妻市の筑波サーキット内にあるオートレース選手養成所で8日、第39期生の卒業式が行われた。

39期生は男性9人、女性4人。昨年4月から9カ月間に渡る養成訓練を終え、選手資格検定に合格した。

最優秀賞は小林右京（26＝飯塚）、優秀賞は落合春翔（はると、21＝川口）が受賞した。

最優秀賞の小林は「大変、光栄に思います。ここまで諦めず走り続け、成長することができたのは高め合うことができた同期の存在があったからです。この環境を与えてくださった多くの方々に心より感謝申し上げます」と語った。

▽川口所属（29日デビュー予定）

落合春翔（21）指導員＝平川博康

九門結衣（18）指導員＝武藤博臣

▽伊勢崎所属（18日デビュー予定）

阿部優美（21）指導員＝金山周平

甘楽歩（つづら、23）指導員＝佐久間健光

▽浜松所属（14日デビュー予定）

岸田大知（24）指導員＝山浦博幸

柴本真樹（20）指導員＝藤波直也

▽飯塚所属（15日デビュー予定）

青木大輔（23）指導員＝丹村司

浦真知子（23）指導員＝占部健太

小林右京（26）指導員＝牧瀬嘉葵

中村翔汰（とうた、23）指導員＝内山雄介

▽山陽所属（26日デビュー予定）

且原朋弥（22）指導員＝丸山智史

国本一（19）指導員＝矢野正剛

松尾亜生理（あおり、23）指導員＝小栗勝太