24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。昨年6月に発売した初写真集「水平線」が「週プレグラジャパ!AWARD2025最優秀作品賞」受賞時の衣装を公開した。

渡邊は6日夜に「『水平線』が、週プレグラジャパ!AWARD2025最優秀作品賞をいただきました。この受賞は、観てくださった皆様のおかげです！ 本当にありがとうございます」と感謝していた。

今回は「グラジャパ！AWARD2025の衣装やメイクは、いつもとは違うドレッシーな感じ。背筋が伸びました！笑」とつづり、膝上ミニスカワンピースのドレス姿を公開。白のワンショルダー型で片側の肩周りが全開だった。続けて「今年の目標は『頑張らない』です。追い込みすぎず日々を穏やかに過ごしたいです」と意気込んだ。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。昨年1月末には初フォトエッセー「透明を満たす」を出版。同年6月の初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。同年9月には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。