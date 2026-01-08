通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．２％、明日の米雇用統計控えるも特段の変化みられず
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.22 5.72 5.52 6.49
1MO 7.74 5.28 6.38 6.07
3MO 8.26 5.45 7.03 6.32
6MO 8.66 5.70 7.58 6.77
9MO 8.90 5.95 7.93 7.11
1YR 9.00 6.13 8.12 7.31
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.98 8.29 6.63
1MO 6.87 7.91 6.19
3MO 7.57 8.21 6.45
6MO 8.22 8.63 6.72
9MO 8.59 8.96 6.96
1YR 8.82 9.19 7.10
東京時間16:38現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは７．２２％で推移している。今週に入ってからは目立った変化はみられていない。明日の米雇用統計発表を控えて、模様眺めの相場展開となっている。
ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは７．２２％で推移している。今週に入ってからは目立った変化はみられていない。明日の米雇用統計発表を控えて、模様眺めの相場展開となっている。