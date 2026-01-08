ロンドン序盤、円高の動きで始まる ポンド円は２１０円台前半へ＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、円高の動きで始まっている。ドル円は156.46レベル、ユーロ円は182.72レベル、ポンド円は210.32レベルなどにそれぞれ本日の安値を更新。円相場全般は東京午前の円安の動きに対する調整の面が指摘される。このあとのＮＹ市場では一連の米経済指標発表を控えており、一方向への値動きが続きにくい状況だ。



そのなかで、ポンドは対ユーロや対ドルでの売りも目立っている。原油や金などが軟調に推移しており、石油通貨の一面を持つポンドに売り圧力が掛かっているようだ。



USD/JPY 156.56 EUR/JPY 182.78 GBP/JPY 210.49

外部サイト