中部電力･浜岡原子力発電所の再稼働を巡る審査で安全対策の基準となる地震の揺れのデータを不正に操作した問題について、勝野哲会長が陳謝しました。



（中部電力 勝野 哲 会長）

「こういう事態を起こしたことに深くおわびを申し上げます」



この問題は、浜岡原発3・4号機の再稼働に向けた審査の中で、想定される最大の地震の揺れ「基準地震動」のデータを意図的に過小評価した疑いが持たれているものです。





この不正行為について、8日、原子力規制委員会は「ねつ造・改ざんにあたると考えられ、非常に事は重大」「審査に要した国費を無駄にする行為」などと中電を痛烈に批判し、浜岡原発の再稼働に向けた審査をストップすることとなりました。この件について、9日、中部電力の勝野 哲会長は改めて謝罪しました。（中部電力 勝野 哲 会長）「中部電力の会長として、今回の事案は地域の皆様、ステークホルダーの皆様に原子力事業に対する信頼を大きく失墜してしまった、原子力事業の根幹を揺るがしかねない事態と深刻に受け止めている。まだ事実関係がはっきりしないところがあるので、第三者委員会を立ち上げてしっかり究明から対策までしっかりやっていく」信頼を揺るがす事態に原発周辺の自治体からも懸念の声が上がっています。（藤枝市 北村 正平 市長）「もし意図的に今回の問題が不正をして合格しようとしているのであれば、藤枝市民にとっての大きな裏切り行為であるので、きわめて遺憾といわざるを得ない」（島田市 染谷 絹代 市長）「地震動のデータを意図的に不正操作していたとするならば大変な事態と思っている。中部電力に対する信頼を根底から覆すようなもので遺憾に思っている」（牧之原市 杉本 基久雄 市長）「第三者委員会といっても、中部電力が選定したメンバーですよね。ですから、国・規制庁がしっかり検証していただきたい。管理監督を厳重にして、真実を検証してもらいたい」一方、審査に必要な重要データを電力会社に依存している現状を疑問視する声もありました。（吉田町 田村 典彦 町長）「国はデータを自分で持っていないので、それぞれの電力会社から出るデータに基づいて対応するわけで、今後、こういう問題は潜在的にあるとわかったので、国もデータを事前に持つというシステムにしないと、これからもこういう問題はありうると思う」中部電力は、あす9日、御前崎市の市議会原子力対策特別委員会に今回の不適切事案について説明する予定です。また、御前崎、牧之原、掛川、菊川の市長らでつくる浜岡原発安全等対策協議会は、1月21日に国の関係省庁に中電の管理監督を強化するよう要請する意向です。