8日昼前、東京・大田区のマンションで男性が血だらけで死亡しているのが見つかり、警視庁は事件の可能性があるとみて詳しく調べています。現場から田中耕平記者の中継です。

◇

現場では鑑識活動が続いていますが、遺体が見つかった経緯が徐々にわかってきました。

捜査関係者によりますと、遺体は8日正午前、大田区大森北のマンションの一室で見つかりました。この部屋に住む40代の男性とみられ、8日午前、知人2人と約束した食事の場に現れず、心配した知人が自宅を訪れたということです。

知人が部屋の前で携帯電話を鳴らすと、室内から着信音が聞こえるものの応答はなく、不審に思い警視庁に通報し、遺体の発見となりました。

現場マンションの住人

「初めてじゃないですか、こんな事件あったの」

──トラブルやケンカする声は普段聞く？

現場マンションの住人

「ないです。静かなマンションです」

男性はダイニングキッチンのあたりに倒れていて、廊下や玄関にも血痕が見つかりました。

また現場の部屋は窓も含めて施錠されていたほか、凶器はこれまでに見つかっていないということです。

こうした状況から警視庁は、男性が7日夜に帰宅して以降、何らかの事件に巻き込まれた可能性があるとみて、遺体の身元の確認を急いでいます。