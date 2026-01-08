【生直撃】小泉進次郎防衛相　米ベネズエラ攻撃巡り中国の“台湾侵攻”「正当化される理由は何らない」日米・日中関係の今後は？

高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に反発する中国は突如、日本への輸出規制の強化を発表。日中の摩擦が収まる気配がない中、圧倒的な武力を背景に西半球での優位を確立しようとするアメリカ。急速に緊張が高まる世界の安全保障環境に日本はどう対応していくのでしょうか？

8日の『サン！シャイン』に、小泉進次郎防衛相が沖縄から生中継で出演。日米・日中関係は今後どうなるのか？気になることを聞きました。

アメリカ軍のベネズエラ攻撃の国際法上の正当性は？

谷原章介キャスター：

まずは私から。国際法上問題もあると考えられるベネズエラへの軍事作戦への政府の対応はご自身どう考えていらっしゃいますか？

小泉進次郎防衛相：

木原官房長官、高市総理が話している通りで、まずこの日本としては国際法の尊重・自由民主主義・法の支配、こういった基本的な価値が重要だということは一貫して申し上げているところですので、そこは全く立場は変わりません。

一方で、ベネズエラにおける民主化がしっかりと進んでいくように、事の推移というものを極めて緊張感高く見ていかなければいけないと思ってますし、防衛大臣の立場としては、ベネズエラにいらっしゃる日本人の皆さんの安全がしっかりと確保されるように各国との連携、政府の中での各省庁との連携が大事だと思って、警戒感を持ちながら注視をしていきたいと思っています。

今月の訪米で「いつ」「誰と」「どんな議論」行う？

峯村健司氏：

私が一番心配しているのは、米中がかなり急接近している。トランプさんの頭の中は4月の訪中しかないという中で、事務方の協議も進んでいる中でいうと、ちょっと今高市政権の動きが非常に鈍いというように私から見えるんですね。特に日米関係をもっと強化しなきゃいけないと思うんですが、どのようなお考えですか？

小泉進次郎防衛相：

私は10月から大臣になって、その直後、私の地元・横須賀にトランプ大統領、ヘグセス戦争長官、パパロ米インド太平洋司令官、こういった皆さんとお会いをして、直後に私とヘグセス長官が日米防衛大臣会談を開催して、これが1回目。

その翌週にマレーシアで2回目のヘグセス長官との日米防衛大臣会談。先月（12月）3回目の会談である電話会談。そして来週からアメリカに行く予定なんですが、今、4回目の日米防衛大臣会談の調整をしているところです。

大体2カ月間で4回ですから、2週間に1回ぐらいのペースです。これは今までの中でも異例のことだと思いますし、それだけ今の局面の中で日米がしっかりと意思疎通を行う、そして同じような安全保障の認識を持つということが大事な局面ですから、そこは防衛大臣としての役割をしっかりと果たしたいと思っています。

峯村健司氏：

来週からの訪米ではヘグセスさん以外でどういう方と会う予定があるんでしょうか？

小泉進次郎防衛相：

まずはハワイに行ってアメリカのインド太平洋軍、パパロ司令官にもお会いをしますし、「ホノルルディフェンスフォーラム」という軍の関係者が多いところで私が講演をします。

今までの防衛大臣の中でも初めての取り組みで、日米という戦争で戦った者同士が戦後、国際社会の中で自由で開かれた、そして平和な秩序の構築をしてきた、まさに「和解の力」というものが日米の力なんですよね。こういったことをしっかりと国際社会にも改めて示していくというのは重要なことでありますので。

ロサンゼルスにも立ち寄りまして、今年は東日本大震災からちょうど15年ということになりますので、日米で展開をしたトモダチ作戦、15年たってあの時取り組んだことを改めて共に忘れずに進んでいくという機会も設けて。かつ、これから防衛産業というものが極めて重要ですから、日米の防衛産業の関係者を引き合わせるようなマッチングの機会、そして私自身の防衛産業のトップセールス、これを日本の企業の関係者と共にアメリカに行くということもワシントンDCに行く前にはやっていきたいと思います。

ベネズエラ攻撃が中国が“台湾侵攻”正当化する理由になる？

スペシャルキャスター 杉村太蔵氏：

米軍によるベネズエラ攻撃が、中国による“台湾侵攻”の正当化の理由になってしまうんじゃないか？と懸念する声もありますが、この点は？

小泉進次郎防衛相：

力による行使ではなくて、平和的な解決を期待するということは日本の立場として一貫して変わりませんし、正当化される理由は何らないと思っています。

ベネズエラの情勢や今の日本を取り巻く環境も含めて、世界の情勢が今大きく国際秩序に対しても不安を持たれている方が多い中で、どのような状況であっても進めなければならないというのは、まず日本の自前の防衛力をしっかりと整備することです。

また、ご理解をいただくための政府としての説明責任がものすごく重要だということがありますので、今日私も沖縄に来ているというのは、なぜ南西諸島での自衛隊の活動や日米の共同訓練を含めてこういったことが必要なのかということを地域・関係者の皆さんにもご理解いただくということを丁寧にやらなければいけないと思っているからです。

「国際法」と「同盟」どちらが頼りになる？

遙洋子氏：

国際法も日米同盟もこれはちょっと当てにならないな、幻想だったのかもしれないなみたいな雰囲気を昨今感じるんですけれども、頼りになりません。どうするんですか？

小泉進次郎防衛相：

例えば「国連が最後は何とかしてくれる」というふうに思っている方がいたとすれば、今、安保理の常任理事国の中で力による一方的な現状変更を行っている国が、まさにロシア・ウクライナ間で戦争をやっているように安保理の機能不全、こういったことで明らかで。

一方で、「日米同盟も当てにならない」と言う方がもしもいるとしたら、それは世界の中でまず一番大事なことは、最初に同盟ではなくて、まずは自分たちの国の防衛力を強化すること。このことがあって、どの国も一国だけでは自分たちの平和と安全は守れないからどこの国と組むのか、という発想なんですよね。その中においてパートナーとして日米同盟が最も強靭で日本として組むべき相手だということは、変わらないどころか今の状況ではさらに確固たるものにしていくということが不可欠なことだと思っています。

杉村太蔵氏：

「ドンロー主義」ってここ最近話題になってますけども、こういったトランプさんの考え方でも日米同盟は全く変わらないというふうに理解してよろしいですか？

小泉進次郎防衛相：

日本がやらなきゃいけないことっていうのはおのずと変わってきていると思います。

今までと同じ守り方で日本の周りの平和と安定が保たれるのかと言われれば、今の周辺国の不透明な軍備状況などを含めれば我々だって守り方も変わらざるを得ない。そしてサイバー攻撃や宇宙の利用、様々な今の技術の進化、軍事におけるAIの利用もそうです。フェイクニュースとか情報戦もそうですよね。守るコストが極めて高くなっていて攻撃のコストが下がっている。日本がこれからも平和であり続けるためには、その守り方はおのずと技術や時代によって変わってくるということも併せて丁寧に説明をしていく必要があると思っています。

遙洋子氏：

トランプさんも西半球だけこれから大事にしていきたいということと同時に「同盟だからといって別に親しいわけじゃないんだ」みたいな発言もあるわけです。そういう人を今後も同盟は大事だからといって信用していっていいのかなというのと、自分たちの力を蓄えなきゃいけないんだといっても、日本はそこまで覚悟あるのかなという意味も含めてそれは現実的なの？というふうに思うんですがいかがでしょうか。

小泉進次郎防衛相：

アメリカは頼りにならないんじゃないかという言質を仮に広がったときに、それを喜ぶ相手は誰かというのは明らかですよね。国際社会の中ではいかに日本とアメリカという最強のタッグを離反させるか。こういったことを考えている勢力はいっぱいいます。

それを一般の方が気づかない形でメディアの中に浸透作戦を行ったり、ネットの世界でさまざまな情報戦を行ったりして世論を形成していく。そのことによって本来であればがっちりとタッグを組むべき相手がそこをやられると脅威だから、それを弱めていこうという動きに決して惑わされずにブレずにやっていかなければいけないし、今の時代本当に難しい時代ですから、なぜ必要かということを常に示して訴えていく必要があるので、私とヘグセス長官が今までに考えられないようなペースで連絡を取り合い、国際社会にもその姿を示しているというのは、そういった側面もあるというふうにご理解いただければと思います。

日本への輸出規制強化どうする？

佐々木恭子キャスター：

今週になって中国から経済的な圧力が強まっています。

「軍民両用のものは輸出を規制していこう」という動きになっていますが、これがどこまで広がるか分からないという懸念がある中で、この輸出規制強化についてはどのように受け止めていらっしゃいますか。

小泉進次郎防衛相：

まずこれは中国が他の各国貿易相手に対してやっていることではなくて、日本だけにやっているんですよね。このことは国際的な慣行から外れることなので、やはりこのことに対してはしっかりとものを申さなければいけないというふうに思っています。

峯村健司氏：

おそらくなんですが、例えばレアアースなどで、いわゆる防衛産業の関わるところにピンポイントで私は攻撃してくるんじゃないかと、輸出停止などやってくると思うんですが、そうすると今大臣が先程おっしゃっていたような、この防衛産業をしっかりと国内で育成していくってことに対すると、そこはかなり邪魔してくると思うんですね。このあたりどういうふうに日本の防衛産業を守っていこうというふうにお考えでしょうか。

小泉進次郎防衛相：

大事なことはこういった難しい局面であっても、やはり開かれた関係の中で意思疎通と対話の重要性を決して見失わないようにするということは大事なことだと思っています。

ただ今回の様々な制裁措置に限らず、日本と中国の間でいろんなことが起きている中で、特定の国に様々なものを依存をしていることがどれだけ国家にとってのリスクか、そして国民生活や経済活動のリスクかということは、今多くの方に共有され始めているのではないでしょうか。

この機会にしっかりと日本が自前で育てていかなければいけないものがある。これを多くの国民の皆さんと一緒に考えて、そして防衛産業も今まではややもすると、何か防衛産業っていうと「武器を作る」とか「装備を作る」こういったものっていうのはまるで“死の商人だ”みたいなイメージで、防衛産業をやっている企業も表立って「防衛産業をやってますと言えない。「武器を作っている」と言えない。こういったような環境を変えていって、日本が自前で持たなければいけないことはやはりあるんだという当たり前のことを広げていく。理解を得ていくということにしなければいけないと思っていますので。

この今の状況で不安を駆り立てて、何か日本が「自分たちが曲げてでも何かを取りに行かなければいけない」ということではなくて、我々がそもそも持たなければいけなかったことを、今多くの皆さんと共有をした上で政策的にも前に進めていく。この機会に変えていかなければいけないと思っています。

視聴者から小泉防衛相への質問

視聴者からも様々な質問が寄せられました。

60代男性「中国軍が台湾に侵攻したら日本はどうしますか？沖縄はどうなりますか？」

小泉進次郎防衛相：

「中国と台湾についてはやはり平和的な解決を期待をする」と、こういったことがありますので、今日本、そしてアメリカと、この南西諸島、沖縄も含めて様々な共同訓練や活動もしていることは、この地域に対してしっかりと対処できるという能力を構築すること。そのことをもって新しい紛争や戦争を起こさせない、この環境を作っていくということをやっていますので、こういったことが起きないような環境を作る。

そのためにも沖縄県民の皆さんの暮らし、そして命を守っていくためには自衛隊の活動も必要だということはご理解いただきたいと思います。

50代女性「今の日本を取り巻く中国や北朝鮮、ロシアとの関係やアメリカとの関係、防衛の面で不安が大きいのですがどう対策していくのか？私たちを安心させて下さい」

50代女性「有事の際 自衛隊だけで国を守れると思いますか？」

小泉進次郎防衛相：

やはりこの（ロシア、中国、北朝鮮などの）周辺国がどれだけの軍備増強を続けているかということを、多くの方に知ってもらいたいと思います。

例えば中国については、最近も核をめぐるような様々な議論というのが日本国内でもありますけれども、中国はこのペースでいけば核弾頭1000発に上るような、こういった形での核の軍備増強も続けているとみられています。

そして北朝鮮もこの新年にミサイル発射を行いましたが、通常の戦力のミサイルだけではなくて核開発を進めていることは、国際社会もみんな把握をしている状況。

かつロシアについても核保有国ですよね。

このような中でやはり先程申し上げた通り、日本が自前の防衛力をしっかり持つということが、地域の軍事バランスを大きく崩さない、こういったこともやはり今不安を持っている方に対しては、そのことを合わせてやっていくということが、結果として地域の平和と安定につながるということもご理解いただきたいというふうに思います。

そして、「有事の際に自衛隊だけで国を守れるのか」ということは、「自衛隊だけでやるべき」ということがまず第一。自分の国は自分で守る、これは当たり前のことです。

しかし、今どの国も「一国だけで平和を守れるのか」と言われたら、やはり一国だけでは限界がある。世界最強の軍事国家、軍事力を持っているアメリカですら自前でどれだけの、例えばミサイルだったり弾薬だったり船だったり、こういったものを作れるのかというと、アメリカだけでは作れないから、日本や韓国や同盟国同志国に対して協力を求めてきているわけですよね。

なのでまず日本はやる。そして日本だけでできないことはアメリカ、オーストラリア、そして韓国、フィリピン、様々な同志国と一緒になってやっていく、仲間づくりをするということが大事なので、来週アメリカに行ってその翌週にはまたヨーロッパへ、こういった防衛面での外交・防衛力の幅広いネットワークの構築というのがやはり日本にとって不可欠だということです。

杉村太蔵氏：

ノーコメントでも結構なんですけども、今大臣もおっしゃったように、私たちの国の周りはロシアも北朝鮮も中国も核兵器を持っていますよと、そうした中で確かに唯一の被爆国であるんですが、安全保障環境がかなり変わってきていると。

昨年暮れに政府高官の核兵器保有の議論があって、「大変けしからん」という話があったんですけど、私からすると今こうした安全保障環境の中で安全保障の担当者たちが「日本の核兵器保有」このシミュレーションすらしていない、議論すらしていないという方が不自然なような気もするんですよね。

仮に日本が核兵器を保有した場合のメリットはちょっとお話できないかもしれないけど、デメリットですね、これちょっと論点整理していただけないかなと思ってるんですけども。

小泉進次郎防衛相：

太蔵さんのご質問については、「核兵器保有について政府高官が言った」ということ自体は、私は正式には確認をしていません。

なのでこの「政府高官がそういったことを言った」ということを前提に私は意見することは控えます。

ただ太蔵さんがおっしゃる通り、これから日本を取り巻く安全保障環境が極めて厳しい中で、日本がこれからも平和な国家であり続けるためにどのような議論をすべきかというときに、あらゆる選択肢を排除せずに議論しなければいけないというのは、私は太蔵さんと全く同じ思いです。

その中の一つに、太蔵さんがおっしゃるような「核兵器保有の議論」ではありませんが、例えばこれから日本は次の世代の潜水艦をどのようなものを持つべきかという議論はしなければいけません。

その時に原子力潜水艦を保有すべきかどうかという議論、このことについてはまさに太蔵さんがお話をされているように「原子力だからダメ」、こういったような特定の選択肢を最初から排除するような議論をするつもりはありません。

遙洋子氏：

ならば伺いますが、じゃあ防衛費上げていくとして財源どうするんですかと。だって防衛費各国と大国と比べたら、まだ日本は“よちよち歩き”、ここからも自立しようという段階ですよね。そうしたらちゃんと一国で一国を守れる防衛費というとかなりお金かかるんじゃないですか。

今日本が経済的に厳しいのが第一優先で解決しようと総理もなさっている中で財源どうするんですか。

小泉進次郎防衛相：

これはですね、今回も財源を確保した上で予算要求もしっかりした上でやっていますので、そこについて財源が全くない中でやるということは考えておりません。

ただ「防衛費を増やすイコール国家・世の中のコストが増えていく」ということだけの理解ではなくて、やはり世界を見ていても我々が当たり前に使っている生活の中での技術、これは今使っているスマホについてもそうですし、GPSについてもそうですし、この軍事の技術が結果として民生に転用され利用されて活用されて、そのことが世の中を豊かにするという側面があることも事実です。

ですので、今日本は遅ればせながらですね、この防衛産業というものをいわば国家の防衛力そのものだと、こういう捉え方をしてしっかりと育成をして、そして海外も「日本の防衛の装備品を欲しい」と言っている国ってあるんですね。オーストラリアが日本の護衛艦の採用を決めました。そのことも今作ってます。

こういった国だけではなくてニュージーランドも関心を持ったりしている中で、仮に日本が作ったものが他の国に共有をされる、そのことはやはり相互の運用性を高めて、結果として日本にとって望ましい安全保障環境を作るということにもつながりますので、やはり「防衛力を増やすイコール世の中の重荷だコストだ」、こういうことではない理解を広めたいですし、そもそもこの防衛力を担っているのは自衛隊、自衛隊のご家族がいます。その皆さんが何かがあった時に命がけで対応するということを、制約をした上で今の自衛官の道を歩んで、その自衛官を支えている家族がいることを決して忘れてほしくはないと思います。（「サン！シャイン」1月8日放送より）