約4か月ぶりゴールの三笘薫、ブライトン指揮官が完全復活に期待「彼は違いを生み出せる存在」
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、日本代表MF三笘薫の完全復活に大きな期待を寄せているようだ。地元紙『Sussex World』が伝えた。
7日に開催されたプレミアリーグ第21節でブライトンはマンチェスター・Cのホームに乗り込んだ。プレミア第6節チェルシー戦で負傷した三笘は長期離脱を余儀なくされ、体調不良による欠場もあり、前節のバーンリー戦で先発復帰したばかり。しかし、2試合連続でスターティングメンバーに名を連ねると、0-1とビハインドを背負って迎えた後半15分に魅せる。
MFヤシン・アヤリが右サイドから送ったサイドチェンジをPA手前で受けると中央へと切れ込む。対面した相手2選手のタイミングを外して右足を振ると、弾道の低いシュートがMFニコ・ゴンザレスの股下を抜けてネットに突き刺さった。
三笘のゴールは昨年9月13日の第4節ボーンマス戦以来、約4か月ぶり。今季リーグ戦2得点目となった。このゴールで追いついたチームはマンチェスター・Cに勝ち越し点を許さず、1-1のまま試合終了のホイッスルを聞き、敵地から勝ち点1を持ち帰ることとなった。
試合後、ヒュルツェラー監督は「彼は試合で違いを生み出せる存在であり、ゲームチェンジャーになり得ることは、我々全員が知っている」と三笘について言及した。
「彼はまだ100%の状態ではない。100%の状態に戻るように我々が後押しする必要があるし、もっと試合に絡ませる必要もある。まだ時間を与える必要があるけど、後半に彼は可能な限り早く軌道に戻ろうとしている姿を示してくれた。我々は彼に対して辛抱強くならなければならない。そうすれば、彼が試合にどんな影響を与えることができるかは皆が分かるだろう」
