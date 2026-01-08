「ミランかな?」「なんか懐かしい」神戸が“伝統のストライプデザインをベース”にした新ユニフォームを発表!!
ヴィッセル神戸は8日、J1百年構想リーグで着用するユニフォームデザインが決定したと発表した。
クラブは新ユニフォームのデザインを「伝統のストライプデザインをベースに、前面には下から上へと濃くなるドットグラデーションを施し、積み上げてきた歴史を継承するとともに、より高みを目指し、未来へ新たな一歩を踏み出す強い想いを表現」と説明。
「2連覇を経て、悔しさを味わった昨シーズン。その悔しさを、神戸の誇りと未来への覚悟へと変えて、再び前を向く。歩みを止めることなく、挑戦を重ねること。常に進化し、前進し続けること。ヴィッセル神戸の挑戦は、ここからまた始まる。」
クラブが公式Xで新ユニフォームを発表すると、ファンは「GKが昔の色に」「かっこいい」「ミランかな???」「良デザイン」「結構好き〜」「絶対買います!!」「なんか懐かしい!」「ええやん」などと反応している。
