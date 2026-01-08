&TEAM¤¬½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ø¹ÈÇò¡Ù°áÁõ¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«¡ª¥Óー¥ºµ±¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ë¡Öµ¤¹ç¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎSNS¤¬¹¹¿·¡£¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î°áÁõ»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②③&TEAM¥á¥ó¥Ðー¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù°áÁõ¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¡④⑤&TEAM¤ÎÇ¯Ëö°áÁõ¼Ì¿¿¡¡¡ÚÆ°²è¡Û⑥¡ÖFIREWORKS¡×¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹Æ°²è
¢£&TEAM¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤µºÝÎ©¤Ä¡¢ßê¤¯°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡
&TEAM¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢¡ÖFIREWORKS¡×¤òÈäÏª¡£°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÊÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç²Ö²Ð¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Óー¥º»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÈÇò°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
ºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤ÏK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¶ß¸µ¤Ë»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÀµÅýÇÉ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ¼Àµ¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£EJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤¼ó¸µ¤òÀ¸¤«¤¹¥âー¥É¤Ê¶ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£FUMA¡Ê¥Õ¥¦¥Þ¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Êー¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤äÂµ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²Ö²Ð»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¶ß¤ÎÂç¤Ö¤ê¤Ê¥Ö¥íー¥Á¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¶»¸µ¤ÇÂç¤¤Ê¶â¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò·ë¤ó¤À¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥Ü¥ì¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊHARUA¡Ê¥Ï¥ë¥¢¡Ë¤Ï¡¢°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Í¥¤¥ë¤âÈäÏª¡£JO¡Ê¥¸¥ç¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·¿¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëºÙ¿È¤Ç½ÄÄ¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥Îー¥Ö¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢MAKI¡Ê¥Þ¥¡Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÁÇÈ©¤ËÅ»¤¤¡¢¹ø¸µ¤Î¶â¤Î¥Á¥§ー¥ó¥Ù¥ë¥È»È¤¤¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò±é½Ð¡£Èý¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¶â¤Î¥Ó¥¸¥åー¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤ë¡£
YUMA¡Ê¥æ¥¦¥Þ¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î·ä´Ö¤«¤éÇÁ¤¯ÁÇÈ©¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò½Å¤ÍÉÕ¤±¤·¡¢ºÙ¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿ÃæÀÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò³°¤·¡¢¶ß¸µ¤Î¶â¤Î¥Á¥§ー¥ó¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏNICHOLAS¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡Ë¤Ç¡¢»É½«¤µ¤ì¤¿²Ö²Ð¥â¥Áー¥Õ¤â¤É¤³¤«¸ÄÀÅª¤ÊÂ¤·Á¤À¡£TAKI¡Ê¥¿¥¡Ë¤Ï¡¢¸ª¸ý¤«¤éÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ü¥ì¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£±ð´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä¤¬¡¢Í¥Èþ¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»É½«¤ÎÊÁ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ÈÇò¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î°áÁõ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤ÀÍ¾±¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÂÎ·¿¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥é¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤â¥¥é¥¥é¤ÇåºÎï¡ª¡×¡Öµ¤¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£