　1月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは307銘柄。東証終値比で上昇は177銘柄、下落は93銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが62銘柄、値下がりは4銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は570円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8242>　Ｈ２Ｏリテイ　　　 2500 +427.5（ +20.6%）
2位 <4082>　稀元素　　　　　　 2000　 +277（ +16.1%）
3位 <186A>　アストロＨＤ　　　　832　 +114（ +15.9%）
4位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　758　 +100（ +15.2%）
5位 <5597>　ブルーイノベ　　　 2009　 +231（ +13.0%）
6位 <7570>　橋本総業ＨＤ　　　 1450　 +148（ +11.4%）
7位 <7450>　サンデー　　　　 1276.4 +126.4（ +11.0%）
8位 <148A>　ハッチワーク　　　 2300　 +204（　+9.7%）
9位 <278A>　テラドローン　　　 3388　 +248（　+7.9%）
10位 <2342>　トランスＧＧ　　　　299　　+19（　+6.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2743>　ピクセル　　　　　　3.5　 -0.5（ -12.5%）
2位 <4718>　早稲アカ　　　　　 2000　 -278（ -12.2%）
3位 <7063>　バードマン　　　　　127　　 -9（　-6.6%）
4位 <2934>　ジェイフロ　　　　 1250　　-79（　-5.9%）
5位 <4197>　アスマーク　　　　 2250　 -118（　-5.0%）
6位 <5932>　三協立山　　　　　　620　　-24（　-3.7%）
7位 <4187>　大有機　　　　　　 3930　 -120（　-3.0%）
8位 <4814>　ネクスウェア　　　　236　　 -7（　-2.9%）
9位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　 63.3　 -1.7（　-2.6%）
10位 <2341>　アルバイトＴ　　　　190　　 -5（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1878　+56.0（　+3.1%）
2位 <9983>　ファストリ　　　　58300　+1600（　+2.8%）
3位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2280　+39.5（　+1.8%）
4位 <7202>　いすゞ　　　　　　 2520　+43.0（　+1.7%）
5位 <8035>　東エレク　　　　　37250　 +610（　+1.7%）
6位 <4062>　イビデン　　　　 6949.7　+98.7（　+1.4%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3174　+43.0（　+1.4%）
8位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 4344　　+44（　+1.0%）
9位 <6920>　レーザーテク　　　30980　 +280（　+0.9%）
10位 <6976>　太陽誘電　　　　 3436.7　+28.7（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8002>　丸紅　　　　　　 4582.2　-25.8（　-0.6%）
2位 <6146>　ディスコ　　　　　55400　 -190（　-0.3%）
3位 <5802>　住友電　　　　　　 6336　　-20（　-0.3%）
4位 <7201>　日産自　　　　　　　398　 -0.2（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース