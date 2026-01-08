[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇177銘柄・下落93銘柄（東証終値比）
1月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは307銘柄。東証終値比で上昇は177銘柄、下落は93銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが62銘柄、値下がりは4銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は570円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8242> Ｈ２Ｏリテイ 2500 +427.5（ +20.6%）
2位 <4082> 稀元素 2000 +277（ +16.1%）
3位 <186A> アストロＨＤ 832 +114（ +15.9%）
4位 <4422> ＶＮＸ 758 +100（ +15.2%）
5位 <5597> ブルーイノベ 2009 +231（ +13.0%）
6位 <7570> 橋本総業ＨＤ 1450 +148（ +11.4%）
7位 <7450> サンデー 1276.4 +126.4（ +11.0%）
8位 <148A> ハッチワーク 2300 +204（ +9.7%）
9位 <278A> テラドローン 3388 +248（ +7.9%）
10位 <2342> トランスＧＧ 299 +19（ +6.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2743> ピクセル 3.5 -0.5（ -12.5%）
2位 <4718> 早稲アカ 2000 -278（ -12.2%）
3位 <7063> バードマン 127 -9（ -6.6%）
4位 <2934> ジェイフロ 1250 -79（ -5.9%）
5位 <4197> アスマーク 2250 -118（ -5.0%）
6位 <5932> 三協立山 620 -24（ -3.7%）
7位 <4187> 大有機 3930 -120（ -3.0%）
8位 <4814> ネクスウェア 236 -7（ -2.9%）
9位 <3667> ｅｎｉｓｈ 63.3 -1.7（ -2.6%）
10位 <2341> アルバイトＴ 190 -5（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2871> ニチレイ 1878 +56.0（ +3.1%）
2位 <9983> ファストリ 58300 +1600（ +2.8%）
3位 <3382> セブン＆アイ 2280 +39.5（ +1.8%）
4位 <7202> いすゞ 2520 +43.0（ +1.7%）
5位 <8035> 東エレク 37250 +610（ +1.7%）
6位 <4062> イビデン 6949.7 +98.7（ +1.4%）
7位 <7013> ＩＨＩ 3174 +43.0（ +1.4%）
8位 <9984> ＳＢＧ 4344 +44（ +1.0%）
9位 <6920> レーザーテク 30980 +280（ +0.9%）
10位 <6976> 太陽誘電 3436.7 +28.7（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8002> 丸紅 4582.2 -25.8（ -0.6%）
2位 <6146> ディスコ 55400 -190（ -0.3%）
3位 <5802> 住友電 6336 -20（ -0.3%）
4位 <7201> 日産自 398 -0.2（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
