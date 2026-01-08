美容家の君島十和子（59）が7日、Instagramを更新。妹や姪っ子らとともに、母の86歳の誕生日をお祝いし、家族ショットを披露した。

【映像】86歳母や妹らと写る家族ショット

君島はこれまで、Instagramでジョギングに励む様子や栄養を意識した手料理など、日常について発信してきた。2024年12月の投稿ではモーニングルーティンを紹介し、短時間でも毎日続けているというストレッチや朝食をとる様子を披露。「完璧過ぎてうっとりしちゃいます」「お手本にしたいです」など、絶賛の声が寄せられていた。

86歳母や妹らと写る家族ショットに反響

2026年1月7日の更新では、「母の86歳のお誕生日をお祝い。私の妹やめいも一緒に、女子会みたいにアフタヌーンティーしました！元気な母がいてくれるだけでありがたいことだと、しみじみ感じています。2026年還暦の私も、いまだに母に褒められたりするとうれしいもの」とつづり、家族ショットを公開している。

この投稿には、「お母さまの美しさにびっくり」「皆様美女でキラキラしています」「一族で美しいのですね」「優しい品のあるお母様ですね。十和子さん還暦…奇跡の美女」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）