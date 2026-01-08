Acer、Intel Core Ultra シリーズ3搭載のSwift Goや薄型高性能ゲーミングPCなど
Acerは1月6日（米国時間）、米ラスベガスで開催中のテクノロジーイベント「CES 2026」にて、高性能ノートPCやゲーミングノートPC、周辺機器群などを発表した。日本への導入時期や想定価格などは未定。日本での発売時には改めて案内するという。
○Acer Swift Go 16 AI／14 AI
Acer Swift Go 16 AI／14 AI
注目新製品の1つが14型ノートPC「Acer Swift Go 14 AI」（SFG14-I71/T）および、16型ノートPC「Acer Swift Go 16 AI」（SFG16-I71/T）。
プロセッサはIntel Core Ultra シリーズ3を搭載。最上位構成でIntel Arc B390グラフィックスを内蔵したIntel Core Ultra X9 388Hプロセッサを選択でき、メモリは最大32GB（LPDDR5x）、ストレージは最大1TB M.2 SSDに対応する。
なおIntel Core Ultra シリーズ3は、2026年1月5日に正式発表されたIntelの最新プロセッサシリーズで、最大50TOPSのNPUを搭載。Swift Go AIシリーズはローカルでも高いAI処理が可能なCopilot+ PCに準拠し、日常作業から高度なクリエイティブ用途まで、幅広い処理をカバーできる性能となる。
本体はレーザーエッチング加工を施したアルミニウムシャーシを採用。ディスプレイは2K WUXGAまたは3K WQXGA+ OLEDタッチパネルを選択可能。WebカメラはHDR対応5MP IRカメラを搭載し、ユーザーがPCの前にいるかを検知するHuman Presence Detection技術も備える。
通信はWi-Fi 7およびBluetooth 6.0（最上位時）に対応。インタフェースはThunderbolt 4×2、USB Type-A、HDMI 2.1などのポートを用意した。北米では2026年第2四半期に発売予定。
○Acer Swift Edge 16 AI／14 AI
Acer Swift Edge 16 AI／14 AI
携帯性を意識したモバイルPC「Acer Swift Edge 14 AI」（SFE14-I51/T）および「Acer Swift Edge 16 AI」（SFE16-I51/T） は薄型・軽量デザインと、MIL-STD 810H（米国軍用規格）に準拠した頑丈性が特徴。筐体にはステンレススチールとマグネシウム合金シャーシを採用。Swift Edge 14 AIは909gで最薄部が13.95mmと、クラス最軽量を実現した。
2モデルとも最上位構成でIntel Core Ultra 9 386Hプロセッサを選択でき、メモリは最大32GB（LPDDR5x）、ストレージは最大1TB PCIe Gen4 SSDに対応する。
ディスプレイは最大3K WQXGA+ OLEDタッチパネル（リフレッシュレート120Hz）を搭載。ユーザーがPCの前にいるかを検知するHuman Presence Detection対応のFHD IRカメラも搭載する。通信はWi-Fi 7／Bluetooth 6.0（最上位時）、搭載ポートはThunderbolt 4、HDMI 2.1などを用意した。北米では2026年第2四半期に発売予定。
○Predator Helios Neo 16S AI
Predator Helios Neo 16S AI
高性能なゲーミングPCも複数発表された。「Predator Helios Neo 16S AI」（PHN16S-I51）は、最大でIntel Core Ultra 9 386HプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載しながら、厚さ18.9mmとスリムに抑えたゲーミングノートPC。
本体はメタルシャーシで直線的なデザインが特徴。ディスプレイは16型WQXGA OLEDディスプレイで優れたコントラストと鮮やかな色彩、高精細な表現が楽しめ、Acerではゲームプレイに限らずクリエイティブワークまで没入感のある映像体験をもたらすとしている。
冷却システムは「第5世代 AeroBlade 3Dファン」と液体金属サーマルグリスを組み合わせ、高付加時でも安定したパフォーマンスを提供。メモリは最大64GB DDR5、ストレージは最大2TB PCIe SSDを選択できる。通信はIntel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6Eに対応し、Thunderbolt 4などのポートも搭載した。北米では2026年第3四半期に発売予定。
○ノートP新製品一覧
Acer Swift 16 AI（SF16-71T）
Acer Swift Edge 16 AI（SFE16-I51／SFE16-I51T）
Acer Swift Edge 14 AI（SFE14-I51／SFE14-I51T）
Acer Swift Go 16 AI（SFG16-I71／SFG16-I71T）
Acer Swift Go 14 AI（SFG14-I71／SFG14-I71T）
Acer Aspire 16 AI（A16-I71M/T）
Acer Aspire 14 AI（A14-I71M/T）
Acer Swift Go 16 AI（SFG16-A71／SFG16-A71T）
Acer Aspire 16 AI（A16-A71M/T）
Acer Aspire 14 AI（A14-A71M/T）
○ゲーミングノートPC新製品一覧
Predator Helios Neo 16S AI（PHN16S-I51）
Acer Nitro V 16 AI（ANV16-I51）
Acer Nitro V 16S AI（ANV16S-I51）
Acer Nitro V 16 AI（ANV16-A71）
○デスクトップ・ワークステーション新製品一覧
Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation（VRA100）
Acer Veriton Vero 4000 All-In-One Desktop（VVZ4734G／VVZ4734GT）
Acer Veriton Vero 6000 All-In-One Desktop（VVZ6734G／VVZ6734GT）
Acer Veriton 2000 All-In-One Desktop（VZ2515G）
Acer Veriton 2000 Large Tower（VK2730G）
○ゲーミングモニター・プロジェクター新製品一覧
Predator XB3（XB273U F6）
Predator X（X34F3）
Acer Nitro XV0（XV270X P）
Acer Pro Designer PE0（PE320QX）
Acer Vero（HL1820）
○ゲーミング周辺機器新製品一覧
Predator Galea 570（PHR550）
Predator Cestus 530（PMR530）
○ルーター新製品一覧
Predator X7S（Connect X7S 5G CPE）
Acer Ovia（Connect Ovia T360）
Acer Ovia（Connect Ovia T520）
Acer M4D（Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi）
○Acer Swift Go 16 AI／14 AI
Acer Swift Go 16 AI／14 AI
注目新製品の1つが14型ノートPC「Acer Swift Go 14 AI」（SFG14-I71/T）および、16型ノートPC「Acer Swift Go 16 AI」（SFG16-I71/T）。
なおIntel Core Ultra シリーズ3は、2026年1月5日に正式発表されたIntelの最新プロセッサシリーズで、最大50TOPSのNPUを搭載。Swift Go AIシリーズはローカルでも高いAI処理が可能なCopilot+ PCに準拠し、日常作業から高度なクリエイティブ用途まで、幅広い処理をカバーできる性能となる。
本体はレーザーエッチング加工を施したアルミニウムシャーシを採用。ディスプレイは2K WUXGAまたは3K WQXGA+ OLEDタッチパネルを選択可能。WebカメラはHDR対応5MP IRカメラを搭載し、ユーザーがPCの前にいるかを検知するHuman Presence Detection技術も備える。
通信はWi-Fi 7およびBluetooth 6.0（最上位時）に対応。インタフェースはThunderbolt 4×2、USB Type-A、HDMI 2.1などのポートを用意した。北米では2026年第2四半期に発売予定。
○Acer Swift Edge 16 AI／14 AI
Acer Swift Edge 16 AI／14 AI
携帯性を意識したモバイルPC「Acer Swift Edge 14 AI」（SFE14-I51/T）および「Acer Swift Edge 16 AI」（SFE16-I51/T） は薄型・軽量デザインと、MIL-STD 810H（米国軍用規格）に準拠した頑丈性が特徴。筐体にはステンレススチールとマグネシウム合金シャーシを採用。Swift Edge 14 AIは909gで最薄部が13.95mmと、クラス最軽量を実現した。
2モデルとも最上位構成でIntel Core Ultra 9 386Hプロセッサを選択でき、メモリは最大32GB（LPDDR5x）、ストレージは最大1TB PCIe Gen4 SSDに対応する。
ディスプレイは最大3K WQXGA+ OLEDタッチパネル（リフレッシュレート120Hz）を搭載。ユーザーがPCの前にいるかを検知するHuman Presence Detection対応のFHD IRカメラも搭載する。通信はWi-Fi 7／Bluetooth 6.0（最上位時）、搭載ポートはThunderbolt 4、HDMI 2.1などを用意した。北米では2026年第2四半期に発売予定。
○Predator Helios Neo 16S AI
Predator Helios Neo 16S AI
高性能なゲーミングPCも複数発表された。「Predator Helios Neo 16S AI」（PHN16S-I51）は、最大でIntel Core Ultra 9 386HプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載しながら、厚さ18.9mmとスリムに抑えたゲーミングノートPC。
本体はメタルシャーシで直線的なデザインが特徴。ディスプレイは16型WQXGA OLEDディスプレイで優れたコントラストと鮮やかな色彩、高精細な表現が楽しめ、Acerではゲームプレイに限らずクリエイティブワークまで没入感のある映像体験をもたらすとしている。
冷却システムは「第5世代 AeroBlade 3Dファン」と液体金属サーマルグリスを組み合わせ、高付加時でも安定したパフォーマンスを提供。メモリは最大64GB DDR5、ストレージは最大2TB PCIe SSDを選択できる。通信はIntel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6Eに対応し、Thunderbolt 4などのポートも搭載した。北米では2026年第3四半期に発売予定。
○ノートP新製品一覧
Acer Swift 16 AI（SF16-71T）
Acer Swift Edge 16 AI（SFE16-I51／SFE16-I51T）
Acer Swift Edge 14 AI（SFE14-I51／SFE14-I51T）
Acer Swift Go 16 AI（SFG16-I71／SFG16-I71T）
Acer Swift Go 14 AI（SFG14-I71／SFG14-I71T）
Acer Aspire 16 AI（A16-I71M/T）
Acer Aspire 14 AI（A14-I71M/T）
Acer Swift Go 16 AI（SFG16-A71／SFG16-A71T）
Acer Aspire 16 AI（A16-A71M/T）
Acer Aspire 14 AI（A14-A71M/T）
○ゲーミングノートPC新製品一覧
Predator Helios Neo 16S AI（PHN16S-I51）
Acer Nitro V 16 AI（ANV16-I51）
Acer Nitro V 16S AI（ANV16S-I51）
Acer Nitro V 16 AI（ANV16-A71）
○デスクトップ・ワークステーション新製品一覧
Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation（VRA100）
Acer Veriton Vero 4000 All-In-One Desktop（VVZ4734G／VVZ4734GT）
Acer Veriton Vero 6000 All-In-One Desktop（VVZ6734G／VVZ6734GT）
Acer Veriton 2000 All-In-One Desktop（VZ2515G）
Acer Veriton 2000 Large Tower（VK2730G）
○ゲーミングモニター・プロジェクター新製品一覧
Predator XB3（XB273U F6）
Predator X（X34F3）
Acer Nitro XV0（XV270X P）
Acer Pro Designer PE0（PE320QX）
Acer Vero（HL1820）
○ゲーミング周辺機器新製品一覧
Predator Galea 570（PHR550）
Predator Cestus 530（PMR530）
○ルーター新製品一覧
Predator X7S（Connect X7S 5G CPE）
Acer Ovia（Connect Ovia T360）
Acer Ovia（Connect Ovia T520）
Acer M4D（Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi）