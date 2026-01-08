【乃木坂46新成人】愛宕心響、人生初のお酒は「一口目で喉が…」新たに挑戦したいことも宣言
【モデルプレス＝2026/01/08】乃木坂46で2026年に新成人を迎えた5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の瀬戸口心月、愛宕心響が8日、ゆかりのある東京・乃木神社で成人式を実施。囲み取材では、愛宕が絵馬に込めた思いや、お酒にまつわるエピソードを明かした。
【写真】20歳乃木坂46、直筆美文字の絵馬公開
「表現の幅を広げる」と絵馬に記した愛宕は、「昨年、乃木坂46としてデビューさせていただいて、ライブだったり、初めての経験をいろいろさせていただきました」と2025年を振り返り、「その中で自分が得たものを、今年につなげていけるような素敵な1年になったらいいなという願いを込めて、書かせていただきました」と思いを明かした。
また、新たにチャレンジしたいことを問われると、2025年に開催された6期生による公演「新参者」を回顧。「その中で冒頭のMCを任される機会が多かったので、そこで学んだことを、今年も生かしていけたら」と意気込みを語った。
そんな愛宕が初めて飲んだお酒はマンゴーサワーだったそうで、感想を聞かれると「一口目で喉が燃えました（笑）」と明かす場面も。一緒にお酒を飲みたい人については、「一緒に20歳の成人式を迎えた先輩方と。心月と一緒に飲めたらいいなって、ずっと思っています」と笑顔で答えていた。
今回、成人式に参加したのは、2025年4月2日から2026年4月1日までに20歳を迎えるメンバー5人。内訳は、2022年2月にグループに加入した5期生から3人、2025年2月に加入した6期生から2人となった。
5人はこの日、華やかな色柄の振袖に身を包み、晴れやかな表情で報道陣の前に登場。神主に先導されて鳥居をくぐり、厳かな空気に包まれた石畳を進んで本殿へと向かった。本殿での祈祷を終えると、再び姿を現し、それぞれの願いを込めた絵馬を手に、晴れの日にふさわしい和やかな雰囲気の中でフォトセッションに臨んだ。（modelpress編集部）
5thアルバム「My respect」
（発売日：2026年1月14日（水））
◆乃木坂46リリース情報
