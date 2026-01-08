【乃木坂46新成人】瀬戸口心月、“人生で7番目”の緊張 菅原咲月から取材直前に掛けられた言葉明かす
【モデルプレス＝2026/01/08】乃木坂46で2026年に新成人を迎えた5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の瀬戸口心月、愛宕心響が8日、ゆかりのある東京・乃木神社で成人式を実施。囲み取材では、瀬戸口が絵馬に込めた思いや、お酒にまつわるエピソードを明かした。
【写真】20歳乃木坂46、直筆美文字の絵馬公開
囲み取材の冒頭、「ずっと緊張している」と打ち明けた瀬戸口は、「咲月さんにもさっき『心月ちゃんの声が今日聞けてない』って言われたほど緊張していて…。20年間の中で、7番目ぐらい（笑）」と話し、会場の笑いを誘った。さらに「私らしく、ハキハキと、音声さんに拾ってもらえるように頑張ります！よろしくお願いします」と宣言すると、会場からは温かな拍手が送られた。
そんな瀬戸口の2026年の抱負は、「自分と向き合って、何がしたいとか、何に挑戦したいとかを改めて考える年にする」こと。絵馬には「“努力、感謝、笑顔”を胸に」と、乃木坂46がライブ前の円陣で使っている言葉を絡めて記し、「2025年にこの言葉を特に感じたので、2026年は2回目のことが増えていくと思うんですけど、2回目でも、初心の“努力、感謝、笑顔”を忘れずにいきたいなと思って書きました」と笑顔を見せた。
また、初めて飲んだお酒はサワーだったそうで、「おいしかったです！」と振り返る場面も。一緒にお酒を飲みたい人を聞かれると、「ここにいらっしゃる5期生の先輩と、同期の愛宕心響ちゃんと飲んでみたいです」と期待を寄せていた。
今回、成人式に参加したのは、2025年4月2日から2026年4月1日までに20歳を迎えるメンバー5人。内訳は、2022年2月にグループに加入した5期生から3人、2025年2月に加入した6期生から2人となった。
5人はこの日、華やかな色柄の振袖に身を包み、晴れやかな表情で報道陣の前に登場。神主に先導されて鳥居をくぐり、厳かな空気に包まれた石畳を進んで本殿へと向かった。本殿での祈祷を終えると、再び姿を現し、それぞれの願いを込めた絵馬を手に、晴れの日にふさわしい和やかな雰囲気の中でフォトセッションに臨んだ。（modelpress編集部）
5thアルバム「My respect」
（発売日：2026年1月14日（水））
