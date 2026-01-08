撮影◎三浦憲治

2025年12月31日、広島グリーンアリーナにて、Ooochie Koochieのライブが開催された。デジタルシングル「GOLD」「OK」「ショーラー」を経て、アルバム『Ooochie Koochie』を6月25日にリリースし、広島、大阪、札幌、仙台、名古屋･、東京を回った全国ツアーの追加公演、9本目である。

奥田民生(以下Ooochie)と吉川晃司(以下Koochie)は、同じ1965年生まれで、同じ広島出身。高校時代から接点のあったふたりが、還暦を迎える2025年に結成したこのユニットは、現時点でのラストライブを、還暦の年の最後の日に行った、ということだ。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

Ooochie Koochieと一緒にステージに上がるメンバーは、ツアー本編と同じ。ドラムは奥田民生のバンドMTR&Yと吉川晃司のバンド、両方のレギュラーである湊雅史。ベースは、多くのアーティストのサポートで活躍する大神田智彦。キーボードは、奥田民生のMTR&Yから斎藤有太、吉川晃司バンドからホッピー神山のツイン体制。そしてコーラスでChloe Kibbleとmimiko、以上の6人である。

Ooochie Koochieのふたりを含む男性は紋付袴、女性ふたりは振袖姿で、ステージに登場。OoochieとKoochie、共にギブソン・レスポールを携え、音を確かめると、「おちこち」でライブがスタートする。続いて「Do The Shuffle」、その次は「Three Arrows」と、最初のブロックは、ツインボーカル＆ツインギターで、互いの役割が50/50の3曲が並んだ。サンフレッチェ広島の応援歌である「Three Arrows」では、チームカラーである紫の照明でステージが染められる。

以上の3曲を終えたところで、Ooochie、「イェーイ！ グッナイ！」と去り、続いてメンバーもステージを下りる。ひとり残ったKoochie、「民生とふたりで広島に何か恩返しができたらええのう、と盛り上がって、調子に乗って始めてしもうたのはええが、まったくウケんかったらどうしようかいの、わしら、はあ帰れるところがないんじゃないかと思ったけど、よかったあ。まあまあやれたかのう」と、安堵の気持ちを吐露し、拍手を浴びる。

みんな着替えに行った、自分も民生が戻ってきたら着替える、この格好だとギターが弾けないので、と状況を説明し、本日は朝から本通で撮影したり、Ooochie Koochieのラッピング電車に手を振ったりした、その様子は3月25日リリースの映像作品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』の特典映像で観ることができる、と報告する。

戻ってきたOoochieは、「みなさまお忙しいところ、年も押し迫った、しかもこんな中途半端な時間に……まだ外、明るいんですけど。カウントダウンとかなら、まだしもね。このタイミング、誰にとっても迷惑でしかないです！」。と、「12月31日で開演は16時」であることに、申し訳ない気持ちが強かったらしく、これ以降もその件に触れた。

次のブロックは、「GOLD」、「片恋ハニー」、「Dancing Queen」(ABBA)のカバー、「Let’s Dance」(David Bowie)のカバー、「マンデー」と、どちらかがハンドマイクでリードボーカルを担う5曲が続く。

「GOLD」では、サビに入れるオーディエンスのハンドクラップがきれいに揃う。カバー2曲では、Chloe Kibbleとmimikoもフロントに出て歌った。

その後者の「Let’s Dance」では、スタンドに固定してあるギブソン・フライングVを、間奏やアウトロでKoochieが弾きまくる(最後にOoochieもちょっと弾く)。テレビ朝日『帰れマンデー見っけ隊!!』のテーマソングとして書き下ろした「マンデー」では、ハンドマイクのKoochieが、ギターを弾くOoochieに寄り添ってみせた。

Koochieの衣装替えとMCをはさんでからの3ブロック目は、「LA VIE EN ROSE」、「Maybe Blue」、「リトルボーイズ」、「ギムレットには早すぎる」、「御免ライダー」の5曲。広島への原爆投下をテーマにKoochieが書いた「リトルボーイズ」をまんなかにして、その前後をそれぞれの曲ではさんだ構成である。

吉川晃司の曲はOoochieが歌い、奥田民生の(もしくはユニコーンの)曲はKoochieが歌う、というのが、このユニットのルールになっていることが、ツアー初日でわかり、オーディエンスを狂喜させたが、この最終日でも同様に、皆大喜びだった。

「リトルボーイズ」終わりでOoochie、「もうこれ、噛み締めてやらにゃあ。今日解散じゃもん」と言い出す。「でも、広島の偉い人に『どうですかのう』とか言われたら、考えるかもしれん」と返すKoochie。

本編最後のブロックは、「ショーラー」、「Rock‘n Roll Hoochie Koo」、「GIBSON MAN」「OK」、ふたりともリードボーカルでふたりともリードギターの4曲で、超満員の広島グリーンアリーナがピークを迎えた。

なお、「Rock‘n Roll Hoochie Koo」は、アメリカのギタリスト／ボーカリスト、Rick Derringerの1973年のヒット曲。ふたりのような昭和のギター小僧が、こぞってコピーした曲である。歌詞が日本語だったのは、Ooochieが敬愛する子供ばんどが、1981年にカバーした時、日本語詞を付けたバージョンだから。Ooochie Koochieというユニット名は、この曲を元ネタにして付けた側面もあるようで、ゆえにカバーしたのだと思われる。

「GIBSON MAN」ではOoochieがレスポールでKoochieがフライングV、共にギブソンのギターでバトルを聴かせる。ラストの「OK」では、間奏でホッピー神山がフラッグを振り、Chloe Kibbleとmimikoもフロントへ出て盛り上げた。

アンコールは、全員グッズのTシャツ姿。Koochieはソデをカットしてノースリーブにしており、それを「隙あらばソデをなくそうとするから」といじったOoochieは、「忙しいところすいませんでした！ 二度とこのようなことがないように、タイミングを見てやりたいと思います！ 全員がヒマな時に！ 広島の人にはいっぱいお世話になりましたんでね」と、改めて感謝を伝える。

そして、Koochieが歌う「さすらい」と、Ooochieが歌う「Juicy Jungle」を演奏。「もうすぐ終わるけえ、帰って年越しの準備をしんさい！ 今年もお世話になりました！ 来年還暦の人、よろしく！」というOoochieの叫びから始まった「Juicy Jungle」では、広島グリーンアリーナ超満員のオーディエンスが、大きなシンガロングでそれに応えた。

2026年の奥田民生のスケジュールは、1月7日に8曲入りの新作EP『あまりもの』をリリースし、1月11日から全18本の＜奥田民生 MTRY TOUR 2026 “春 Ooh La La”＞がスタート。吉川晃司は、5月30日から全24本のツアー＜KIKKAWA KOJI LIVE 2026＞に出る。

そして、先にも書いたが、Ooochie Koochieの初めてのライブ映像作品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』が、3月25日にリリースになる。

取材・文◎兵庫慎司

『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』初回盤

『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』通常盤

■ライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』

2026年3月25日(水)発売

▼収録内容

＜Ooochie Koochie TOUR＞日本武道館公演の模様を収録。

初回生産限定盤には、特典映像が収録予定。

01.おちこち

02.Do The Shuffle

03.Three Arrows

04.GOLD

05.片恋ハニー

06.Dancing Queen

07.Let’s Dance

08.マンデー

09.LA VIE EN ROSE

10.Maybe Blue

11.リトルボーイズ

12.ギムレットには早すぎる

13.御免ライダー

14.ショーラー

15.Rock’n Roll Hoochie Koo

16.GIBSON MAN

17.OK

encore

en1.さすらい

en2.Juicy Jungle

