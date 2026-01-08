TOMORROW X TOGETHERがスペシャルコンサート＜2026 TXT MOA CON＞開催のニュースを知らせた。

＜2026 TXT MOA CON＞はTOMORROW X TOGETHER＝「TXT」と、ファンの呼称＝「MOA」、「コンサート」からなるタイトルだ。告知と共に公開されたポスターは、レザージャケットに身を包んだメンバーの強い眼差しが印象的。ギターを形象化したロゴもまた、この公演に対する期待感を高めている。

所属事務所のBIGHIT MUSICは「デビュー7周年を迎え、これまで共にしてくれたファンの方々に感謝の気持ちを伝え、近い距離で一体感を分かち合いたいというTOMORROW X TOGETHERの気持ちを込めて企画した」と説明し、「ライブバンドパフォーマンスで楽しさと高い完成度を兼ね備えたステージを披露する予定だ」と付け加えた。

ストーリーとパフォーマンスを組み合わせたステージで「ステージテラー(ステージとストーリーテラーの合成語)」として知られるTOMORROW X TOGETHERが、ライブバンドによってまた違った魅力を見せてくれるだろう。

＜2026 TXT MOA CON＞は2月27日から3月1日までの3日間、韓国ソウルのKSPO DOMEで開催され、公演はすべてオンラインライブストリーミングでも鑑賞可能だ。詳しい内容は今後Weverseで告知される。

TOMORROW X TOGETHERは昨年8月、所属事務所BIGHIT MUSICと全員再契約をし今年デビュー7周年を迎えることもあり、今回のスペシャルコンサートは大きな意味がある。

一方、TOMORROW X TOGETHERは現在4回目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ 』の一環となる日本5大ドームツアーを開催中で、1月21日・22日に東京ドーム、2月7日・8日に京セラドーム大阪で公演を行う。また1月26日にはデジタルシングル「SSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)」をリリースする。

『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』

[埼玉] ベルーナドーム

2025年11月15日(土)

2025年11月16日(日) [愛知] バンテリンドームナゴヤ

2025年12月6日(土)

2025年12月7日(日) [福岡] みずほPayPayドーム福岡

2025年12月27日(土)

2025年12月28日(日) [東京] 東京ドーム

2026年1月21日(水) 開場 16:00／開演 18:00

2026年1月22日(木) 開場 16:00／開演 18:00 [大阪] 京セラドーム大阪

2026年2月7日(土) 開場 15:00／開演 17:00

2026年2月8日(日) 開場 14:30／開演 16:30