５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が８日、今夜放送のテレビ朝日系連続ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜・後９時）の会見に出席した。

映画でも有名になった国税局査察部“マルサ”とは違い、今作の舞台はマルサ以上の調査力を持つとされる国税局資料調査課。料の部首から“コメ”と呼ばれる。ドラマでは、松嶋演じる調査課の敏腕調査官だった米田正子（よねだ・せいこ）が、コメ本体が扱わない脱税事案を調査する複雑国税事案処理室「ザッコク」を創設。悪徳脱税者と立ち向かう。

約１０年ぶりの共演となった松嶋菜々子に「成長した姿、見せられていますか？」と問いかけ。間柄が親子から同僚になり、松嶋は「顔はこのままだけど、立派に育ったなと思う」と絶賛。佐野は「当時は毎日撮影に行くのも初めての経験で、緊張しながらたくさんフォローしてもらった。（今は）皆さんに少しツッコミをさせてもらったりして」うれしそうに笑みを浮かべた。

そんな２人は昨年大みそかに行われた紅白歌合戦に佐野はＭ！ＬＫとして、松嶋は審査員として参加し”共演”。「（紅白は）初めてで緊張していたけど、（佐野の歌唱位置が）松嶋さんの目の前だった」。松嶋から小さなガッツポーズで応援され「最高のパフォーマンスができた」と感謝した。

佐野の役どころは東大卒の財務省のキャリア。ＴＢＳ日曜劇場「ドラゴン桜」などでも東大生役を演じているが「僕そんな頭良さそうですか？」と首をかしげていた。