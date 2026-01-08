NEXER社とL'agenteがこのほど、全国の男女1000人を対象に「2025年一番活躍したと思う外国人タレント」についてのアンケートを実施。その結果を発表した。



【調査結果】「2025年活躍した外国人タレント」トップ10

3位には153票で、タレントの「パックン」ことパトリック・ハーランがランクイン。「日本の政治問題などもよく知っていて、日本語で解説できる努力が素晴らしい」「頭が良くて、定期的にコメンテーターとしてテレビ出演している」など、高い知性と分かりやすい解説力で、ニュースや情報番組を中心に安定した活躍見せたことが評価されていた。



2位は200票超え（204票）でタレントのフィフィが選ばれた。「SNSにおいて政治関連でよく目にした」「政治色の強い方ですが、日本を大事に思って下さっているからこその発言が大好き」とSNSでの発言が注目を集めた。歯に衣着せぬ発言と的確な社会・時事コメントが支持を集め、テレビやSNSで強い存在感を発揮した。



栄えある1位に選ばれたのは、コメンテーター・タレントのデーブ・スペクター（220票）。「テレビの出演頻度が高い」「テレビをつけると毎週、番組で顔を見る」「キャリアが長い」と、御年71歳ながら、鋭い時事コメントからユーモアあふれる発言など幅広い活躍が評価された。長年培ってきた知名度と安定感も評価のポイントに上がっていた。



以下は発表されたトップ5。



1位 デーブ・スペクター 220票



2位 フィフィ 204票



3位 パトリック・ハーラン（パックン） 153票



4位 厚切りジェイソン 88票



5位 森崎ウィン 84票



（よろず～ニュース調査班）