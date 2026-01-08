俳優の橋本環奈（２６）が８日、都内で、１２日スタートのフジテレビ系主演ドラマ「ヤンドク！」（月曜、後９・００）の制作発表に出席した。元ヤンキーが猛勉強の末に脳神経外科医となって医療現場を改革していく物語で、手術室のセットから会見。白衣を身にまとった“環奈先生”が共演者のお悩みを解決？した。

本名で活動してきた音尾琢真（４９）は「そろそろ芸名でやっていきたいので、考えてほしい」と依頼すると、橋本は「絶対にやめた方が良い。音尾という名字は珍しい」とアドバイス。休日にりんごかイチゴを食べるという宮世琉弥（２１）が「ほかに何かフルーツあります？」と天然な悩みを飛ばすと、橋本は「みかんって知ってます…？」と真剣に語りかけた。

ＩＮＩの許豊凡（２７）からは「頂いたお菓子を食べるタイミングがなくて、我慢している。食べても良いですか？」というかわいらしい悩みが。これに橋本は「私はずっと食べています。さっきも麺類をずっと食べていた」と明かした上で、「オススメは奥歯でかむことです。前歯だと歯に詰まっちゃうので」と斜め上な助言で笑わせた。

お笑いコンビ・納言の薄幸（３２）は「冗談みたいにタバコが好き。湾岸スタジオは喫煙所があるけど、本物の病院はない」と苦悩を告白。これに橋本は「幸さんがどこにいるか、分からない事がない。絶対に喫煙所にいる」とした上で「絶対禁煙できないと思う」と所感を述べ、薄は「生まれ変わったらタバコになりたい。１日６０本弱、３つ掛け持ちで吸っている」と異次元の発言をした。

会見には、共演の向井理（４３）、馬場徹（３７）、吉田鋼太郎（６６）も出席した。