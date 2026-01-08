フィリピン人の英語講師（右端）とお菓子作りをする、（左から）武井侑加さん、然さん、真歩さん＝2025年10月、フィリピン中部セブ島（共同）

美しい海で知られるフィリピン中部セブ島の中心部に、日本人夫婦が切り盛りする親子留学専門の語学学校「クロスロード」がある。「育児休業の機会に英語を学び直したい」「子どもとの教育移住への足掛かりに」。利用目的はさまざまだが、日本から比較的近く英語が公用語のフィリピンで、家族の転機をつかみたいとの願いが共通するようだ。経営者の岡本琢磨さん（46）は「需要は確実に高まっている」と手応えを口にする。（共同通信マニラ支局＝菊池太典）

「今日はどのお菓子にしようか？」。邸宅を借り上げた校舎から歩いて5分ほどの食料品店。フィリピン人講師の問いかけに、庄本夏芽ちゃん（3）は棒付きキャンディーを指さした。父親の太一さん（31）と母親の聡美さん（32）は同じころ、学校でマンツーマン授業の真っ最中だ。

夫妻はともに会社員。次女茅矢ちゃんの2025年3月の誕生で育休を取ったのを機に、一家で1カ月のセブ留学を決めた。居室は校舎内の部屋。炊事洗濯はスタッフに任せ、茅矢ちゃんを預けられる保育室もある。太一さんは「3歳の娘に外国を体験させつつ、夫婦で英語学習に集中できる」と満足げに話した。

岡本さんは公認会計士としてコンサルティング会社に勤めていたが、30代前半に妻未幸さん（45）と世界各地を回った際に訪れたセブの魅力に引かれ、この地で語学学校運営に挑もうと思い立った。2012年12月の立ち上げ当初は社会人向けだったものの、岡本さんは「僕ら自身が2人の子どものいる子育て世代ということもあり、ここ数年で親子留学に特化した」と振り返る。

学校が一度に受け入れられる世帯数は多くても20弱。これまでに計200世帯以上が卒業した。

長期を見据える利用家族も。武井さん夫妻は自営業の伸悟さん（44）、会社員の侑加さん（39）ともにリモートワーカー。2025年8月に福岡県糸島市からセブに本格移住し、クロスロードのサポートを受けて長女真歩さん（10）と長男然さん（5）を地元の学校に通わせる。

子どもの英語教育が決断理由だという侑加さんは「日本でも長くリモートで働いていたのでギャップがなかった」。真歩さんは「放課後や休日はここでたくさんの日本人の友達と遊べるから、学校が大変でも頑張れる」と笑顔を見せた。

「海外に挑戦してみたいと考える家族同士が出会い語り合える場として、この学びやを大切に育てていきたい」。岡本さんは力を込めて語った。

英語のマンツーマンレッスンを受ける庄本太一さん（左）＝2025年10月、フィリピン中部セブ島（共同）

食料品店にお菓子を買いに来た庄本夏芽ちゃん＝2025年10月、フィリピン中部セブ島（共同）

語学学校「クロスロード」を経営する岡本琢磨さん＝2025年10月、フィリピン中部セブ島（共同）