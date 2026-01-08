米米CLUB、メンバー登壇のライブ映像試写会＆トークショー開催決定 ライブ映像作品リリース記念
米米CLUBのデビュー40周年を記念したライブ映像作品『米米大興行 人情紙吹雪 〜踊ってやっておくんなさい〜』が、2月25日にリリースされることが発表された。同日には、メンバーが登壇する試写会＆トークショーの開催も決定した。
【写真】ヒット曲連発！『鷹祭 SUMMER BOOST 2025』で試合後にパフォーマンスした米米CLUB
同作には、昨年9月から10月にかけて行われた40周年記念ツアーのファイナル公演（神奈川・ぴあアリーナMM／Day2）の模様を全曲収録。初回仕様限定盤はスペシャルBOX仕様となり、豪華ライブフォトブックが付属する。さらに特典映像として、Day1の第二部から選りすぐりの楽曲も収められる。
また、1992年にリリースされた米米CLUB最大のヒット曲「君がいるだけで」のミュージックビデオを、40周年スペシャルバージョンとして初収録。街の電気屋を舞台に、平成から令和を通して輝き続ける同曲の魅力をノスタルジックに描いた映像作品となっている。
さらに、早期予約者特典として、発売日に都内で実施される試写会＆トークショーへの招待抽選が実施される（招待人数は80名予定）。同イベントでは、商品未収録のライブ映像も上映される予定だ。
【写真】ヒット曲連発！『鷹祭 SUMMER BOOST 2025』で試合後にパフォーマンスした米米CLUB
同作には、昨年9月から10月にかけて行われた40周年記念ツアーのファイナル公演（神奈川・ぴあアリーナMM／Day2）の模様を全曲収録。初回仕様限定盤はスペシャルBOX仕様となり、豪華ライブフォトブックが付属する。さらに特典映像として、Day1の第二部から選りすぐりの楽曲も収められる。
さらに、早期予約者特典として、発売日に都内で実施される試写会＆トークショーへの招待抽選が実施される（招待人数は80名予定）。同イベントでは、商品未収録のライブ映像も上映される予定だ。