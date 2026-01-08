〈「顔面は、かなり骨」真夏のゴミ屋敷で発見した“腐敗遺体”は「病死」か「殺人」か…検視官が乗り越えてきた「凄絶すぎる現場」たち〉から続く

「結構腐敗が進んでいて、顔面はかなり骨なんですよね」「首やら上半身やらも骨になっていました」

何日も窓が開けっぱなしで、洗濯物を干したままという不審な部屋を大家が訪問して発見したのは、一部が白骨化した遺体だった。その現場を訪問した検視官が見たものとは？

医師の診療管理下にない状況で死亡した遺体と向き合い、事件性の有無などを判断する役割を担う仕事・検視官として、これまで約1600体の遺体と向き合ってきた経験がある山形真紀氏が『検視官の現場 遺体が語る多死社会・日本のリアル』（中央公論新社）を上梓した。今回は、同書から真夏のゴミ屋敷で腐敗した遺体のケースをお届けしていく。（全2回の2回目／最初から読む）



解剖の指示をした後、私たちも死者の部屋に向かいました。玄関を開けると大量のゴミが崩れてしまうため、全開になっている掃き出し窓から入るしかなさそうです。

部屋の中はいわゆるゴミ屋敷です。弁当やカップラーメンの食べ残しや空のペットボトルなどの生活ゴミだけでなく、汚れた衣類や埃にまみれた生活雑貨なども合わせて、高いところでは1メートル程度まで積み上がり、床が見える場所はなく足の踏み場もありません。

そのなかで居間らしき部屋の壁沿いに1メートル四方ほどゴミの堆積が少ない空間があり、そこで死者が発見されたとのことです。室内には無数のハエが飛び交い、天井からぶら下がっているハエ取り紙には多くのハエが付着しています。ハエの死骸やウジも多く、ゴキブリもゴソゴソ行き交っています。掃き出し窓はゴミが溢れ出してずっと全開状態なので、ネズミなどの小動物も自由に入れるでしょう。

死亡時期は目撃状況などから約1ヶ月前のようです。1ヶ月での一部白骨化は早い気もしますが、まだまだ外は暑く、窓が開けっぱなしで室温も高いため腐敗の進行が早かったとも考えられますし、白骨化している箇所の骨の表面の様子からは、屋外から入って来た虫やネズミなどの小動物が食い荒らした仕業とも考えられます。

遺体があった付近には数百匹のウジが蠢いているので、これも白骨化を早めた一因かもしれません。発見が遅れたのは、いつも窓が全開で臭いがこもらなかったためのようです。

事件性の有無は……？

解剖の結果、事件性は認められませんでした。1ヶ月でこのように骨になるのかと問うと、解剖医も「これはレアケースだと思うよ。普通に見れば半年以上経過した遺体と考えます。でも、窓が全開でウジや昆虫類も多くいたという現場の状況を聞くと、環境が白骨化に大きく影響したと考えられ、死後1ヶ月以内の遺体と考えても矛盾しないでしょう」と明快に答えてくれました。警察の見立てと一致しており一安心です。

時折、このようなゴミ屋敷の中で発見される遺体があります。ゴミの山の中でどうやって生活しているのでしょう。大量とはいえ大半は生活ゴミで、時間をかけて誰かに手伝ってもらえばゴミの処分もできなくはなさそうです。ただ環境捜査を進めていくと、ゴミ屋敷の住人の多くは他人との関わりを拒否しています。

いわゆるセルフネグレクト状態の人も多く、ゴミで溢れた部屋からは生活意欲というか生きる気力が感じられません。たまに、大量の生活ゴミに覆い尽くされている部屋の隅に、十数年前の死者やその家族と思われる思い出の写真が飾られているような、なんだか不思議な空間に出くわすこともあります。古い写真の中で死者の時が止まり、ゴミだけが増えていったような悲しい空間です。

ハエの死骸やウジを踏みそうになりながら、遺体のあった場所に座り込んで周囲を見回してみると、視界は一面のゴミに覆われています。死者はそのなかに身を横たえ、何を思って最期を迎えたのでしょう。自分や社会に対して何かを諦めてしまったのか――ゴミの山の隙間を通して、その目に自らが住む日本の社会はどのように映っていたのでしょうか。

