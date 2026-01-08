俳優の本田望結さんが、「＼はじめたいこと見つけよう！／2026年 アコムはじめたいことRANKING 発表会」に登壇しました。



何かを「はじめる人のお手本」として「はじめてみたパーソンオブザイヤー」に表彰された本田さん。

3歳から続ける俳優業とフィギュアスケートに加え、最近では「1人旅への挑戦」や「ジム通い」「手話」など自身の視野を広げる体験に様々に取り組んだことが評価されました。





本田さんは、“小さいときから「始めたいな」という気持ちをすごく大事にしてきて。その結果、お芝居と氷の上を滑ることが好きだって気が付いて…”と話し、続けて“「始めたい」と最初に思ったときのことをずっと忘れないっていうことも大事にしています。その結果、お仕事を始めて来年で20年目を迎える”と感慨深げな表情を浮かべました。

家族仲が良いことでも知られる本田ファミリー。

自身の親世代の「はじめたいこと」ランキングに「海外旅行」がランクインしていることに気が付いた本田さんは、“なんか…連れて行きたいなとか思っちゃった。兄妹で協力して両親を旅行に連れて行くとかやりたいな…”としみじみ。





親思いの優しいコメントに、同じく受賞し同席していた中尾明慶さんとぱーてぃーちゃんの信子さん、金子きょんちぃさんから「素敵」「めっちゃ良い！」など称賛の声が上がるなか、「すがちゃん最高No.1」からは「一緒についていっちゃおうかな〜」とジョークを飛ばされると、すかさず“嫌です！”と本気の拒否。会場からは笑いが起きました。





さらに、今年「始めたいこと」を聞かれた本田さんは、“妹と共同生活がしたーい！”と力強く宣言。

以前から、妹の紗来さんが大好き！と公言している本田さん。

今年3月に紗来さんが高校を卒業するのに合わせ、現在“寂しい”1人暮らしから姉妹での2人暮らしにチェンジしたいと目論んでいるとか。

ところが“いまちょっと雲行きが怪しくて…”と怪訝な表情を浮かべながら、“あんまり私との2人暮らしに(紗来さんが)乗り気じゃなくて。私が結構、几帳面なところがあって…”と話し出すと、信子さんが“あ〜、やだやだ！絶対いやだ。ウザいもん！”ときっぱり。



本田さんはめげることなく、“最初の一歩として、両親から固めていきたい（笑）周りから固めていこうかなと思って。叶えたいです！”と決意を新たにしていました。





【担当：芸能情報ステーション】