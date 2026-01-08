放置されたごみがない道路＝2025年9月、インド・インドール（共同）

混沌や雑然と表現されることの多いインドで、中部インドールは自他ともに認める「インド一清潔な都市」だ。市当局はごみ発生源での直接収集や分別に力を入れるだけでなく、物乞い禁止令を出し、貧しい人たちの自立に向けた支援にも取り組んでいる。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）

インドールの空港の建物を出ると「インドで最もきれいな都市へようこそ」と書かれた掲示物が目に飛び込む。国営メディアによると、政府による国内都市の清潔度ランキングで8年連続トップの座を維持している。

幹線道路や繁華街の道に、ごみはほとんど見当たらない。路肩にたくさんのごみが放置されている首都ニューデリーとは歴然の差だ。主要都市では信号待ちをしている車に物乞いをする人が近づき、窓をノックする姿が日常的だが、インドールでは目にしない。

市当局は2016年から、家庭や商業施設などを訪問して1日千トン以上に上るごみを直接収集。その際に分別も徹底するようにした。ごみを路上に捨ててはいけないという市民の意識啓発や習慣改善に寄与したという。

さらに2025年1月からは物乞い対策を強化。物乞い行為の禁止に加え、金銭や物品を与えることも禁じた。市は就労支援や子どもの就学で社会復帰を後押しし、2024年は物乞い行為をする人が子ども約500人を含む5千人前後いたが、今ではいなくなったという。

プシャミトラ・バルガバ市長は取材に対し「同情からお金を与えるのではなく、教育を提供して物乞いをしなくても済むようにしたい」と力説。世界銀行の担当者が視察に来たこともあると胸を張った。

タクシー運転手のラジェンドラ・シスウォリヤさん（25）は「タクシーや宿泊・観光業にとって市のイメージは訪問者数に関わるから重要だ。物乞いをする人が車道を歩かなくなれば事故も防げる」と市の対策に満足した様子で話した。

「インドで最もきれいな都市へようこそ」と書かれた掲示＝2025年9月、インド・インドール（共同）

路上のごみが目立たないインド・インドールの繁華街＝2025年9月（共同）

