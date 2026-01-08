昨年の東京世界陸上女子１００メートル日本代表の福部真子が８日、自身のインスタグラムに新規投稿。鉄分を補給できるサプリメントを紹介した中、オシャレな私服ショットにファンの注目が集まった。

トレーニングする動画を公開し「食事から鉄分を摂ろうと思っても、なかなか吸収されにくく貯蔵もされにくい栄養素の１つです。レピールまめ鉄は、１日たった４粒飲むだけで１０ｍｇのフェリチン鉄を摂取できます。お米くらい小さな粒なので、練習後も飲みやすくて重宝してます！（１０ｍｇは１日に必要な鉄分の量）」と紹介した。

練習後にトレーニングウェアのまま摂取する様子や、食事と合わせた写真も公開。さらに私服で持ち運ぶ様子もアップし「うわ〜！べっぴんさん」「細かな努力、頭が下がります。頑張ってくださいね、応援を止めませんよ」「仙豆ですね」とファンも反応した。

「継続が大事」と記した福部。リンパ節に炎症を起こす「菊池病」と戦いながら、パリ五輪でも日本代表に選出。昨年の東京世界陸上では予選を突破し、驚きの声をあげるシーンがファンの反響を呼んだ。