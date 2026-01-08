妻が自宅で不倫…20年以上も裏切られ続けた夫が“間男”に請求した慰謝料1億円の行方　出会いは“子供の習い事”

自分の妻が、子どもの習い事で知り合った男性と20年以上もの長期間にわたり秘かに不倫関係を続けていた――。

しかも、家族の幸せな生活の場所であるはずの自宅や別荘でも不貞行為が…。性的な関係がなくなった後も交際は続いていたが、ひょんな理由から明るみになった不倫関係。長年に渡り自分を裏切っていた妻の行いを知った夫は、不倫相手の男性に対して1億円の損害賠償を求めて提訴した。

秘密裏に続いた長年の“交際”

夫婦は1987年に結婚し、1993年に娘が生まれた。妻は1998年頃、児童向けの習い事教室で、被告の男性、隆（仮名）と知り合った。

2人が知り合ってから約4年後、隆が交際を申し入れる形で交際がスタート。2002年秋頃から、月1回ほどの頻度で2人は不貞行為に及んだ。2人はホテル以外に、夫婦と娘の家族3人が幸せに暮らす場所であるはずの自宅や別荘でも、肉体関係を結んでいた。

交際開始から11年後の2013年11月、妻は子宮頸がんの手術を受けた。その後は肉体関係がなくなったが、2人の関係自体は途絶えなかった。

夫や娘に隠したまま2人で旅行したり、同じ部屋に泊まったり、食事に行ったりするなどの親密な交際を繰り返していたという。

20年以上にわたり隠されてきた妻の裏切りは、意外な形で明るみに出る。

2024年10月、妻が特殊詐欺被害に遭ったのだ。娘が調査のために妻のスマートフォンのやり取りを確認したところ、図らずも隆に相談していることが判明した。娘が問いただしたところ、不倫が発覚。

妻は娘に対して、「手術後は肉体関係は持てないことを隆に説明したが、隆がそれでもいいとのことだったので、交際が続いていた」との旨の説明をした。

これらを受けて、夫は被告・隆を相手取り計1億1000万円の損害賠償請求を提起した。

「根底から人生を欺く極めて悪質なもの」

原告である夫は、2人の不貞関係が2002年秋から2024年まで22年以上にも及ぶと主張した。

自宅や別荘という本来、家族の生活の場所で関係が重ねられた点について、「原告の家庭生活そのものを冒涜する」と悪質性を強調。

さらに自身の経営する企業が上場直後という多忙期に裏で不貞関係が続いていた点について、「原告の家庭的・社会的・経済的成功の全てにわたって、根底から人生を欺く形で継続された極めて悪質なもの」と裏切りの深さを厳しく指摘した。そして、夫婦の結婚期間の半分以上の期間、不倫関係が続いたことなども強調した。

また、現在も夫婦関係は継続している点については、妻の裏切りと向き合いながら、結婚して子どももいる娘の家庭への影響を考えると離婚に踏み切れない葛藤があると述べ、離婚していないことが苦痛を軽減するどころか増幅させていると訴えた。

さらに、被告の隆が不倫発覚後の2025年1月に原告の自宅へ赴き、妻宛てに「お土産です。元気を出してください」などと記した付箋付きのTシャツを差し入れた行為は、関係継続を企図し、結婚生活の平穏を侵害し続けるものだと非難した。

これらを踏まえ、「精神的苦痛」への慰謝料として1億円と弁護士費用1000万円の合わせて1億1000万円を請求した。

被告「不貞関係終了後は友人」と主張

一方、被告の隆は、妻の病気により肉体関係を結ばなくなった2013年をもって不貞関係は終了し、その後は単なる友人としての付き合いに過ぎないと主張した。

夫婦が離婚していない事実は、修復意思や関係改善の可能性が残ることを示すもので、婚姻が解消された場合と同等以上の損害が生じているとはいえないと反論。

また、Tシャツの差し入れについては、特殊詐欺被害に遭った妻が多額の金銭を騙し取られ、詐欺グループに自宅を把握される事態を相談してきたため、励ます意図で送ったものであり、関係の再構築や継続を狙ったものではないと主張した。

さらに、原告の主張は主観的感情に偏り、高額慰謝料の根拠にはならないとした。

“交際期間”が争点に

裁判所はまず、不倫関係がいつ終わったのかについて検討した。

判決は、2013年の妻の手術後も家族に隠して2人きりで旅行や食事を繰り返していたことや、妻が2024年12月に娘へ詳細を話した際に、肉体関係がなくなっても「交際が続いていた」と説明したことを重視。

「2013年に肉体関係が途絶えた」ことをもって直ちに不貞関係の終結とはいえず、「不倫関係」という関係性自体は変わっていないと判断した。

被告である隆の「以後は友人関係」という反論は、同じ部屋に宿泊したことなどから、説得力に欠けると評価。よって、妻が娘に不貞関係の事実を説明した2024年12月までの20年以上にわたり、不倫関係が継続していたと認定した。

また、損害額の評価については、不貞行為で侵害される利益は「夫婦関係の平和」であるが、夫婦が離婚・別居に至らず家庭内が断絶状態にあるともいえない事は、慰謝料を算定する上で重視せざるを得ないとした。

その前提で、途中からは肉体関係が無くなったとはいえ20年以上の長期にわたって不倫・不貞関係が続いた事や、被告・隆が不倫について真摯に反省しているのか疑問が残る点を指摘。

全事情を斟酌した結果、東京地裁は2025年12月、慰謝料は200万円が相当で、弁護士費用相当額20万円を加え、計220万円の支払いを命じた。