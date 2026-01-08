犬が『飼い主の席を横取りする』5つの心理

犬が飼い主の席を横取りする行動には、ただのいたずらではなく、いくつもの理由が隠れています。犬にとってその場所は、安心できる空間であり、飼い主とのつながりを感じられる特別な場所。

ここでは、そんな“席取り行動”から見えてくる、犬の5つの心理を紹介します。

1.飼い主のニオイで安心したい

さっきまで飼い主が座っていた場所は、体温とニオイが濃く残る“安心スポット”。

犬にとって飼い主のにおいは安心や幸福感を与える香りであり、留守番中にその場所で丸まって眠るのも、不安をやわらげようとする自然な行動といわれています。

2.甘えたい・かまってほしい

席を横取りすることで「どいて～」「もう！」と飼い主が反応してくれると、犬は「ここに座ると構ってもらえる」と学習します。

自分から膝に乗るのではなく、飼い主の席を使って間接的に甘える子もいます。愛情表現のひとつですが、過剰にならないよう注意が必要です。

3.飼い主と同じ目線になりたい

ソファや椅子は少し高さがあるため、そこに乗ると飼い主と目線が近くなります。

犬はこの位置を利用して、気持ちを伝えたり、注目を引こうとしたりすることも。

「もっと見て」「話を聞いて」というように、コミュニケーションの一環として席を取ることもあるのです。

4.暖かくて単純に居心地がいい

飼い主が座ったあとの椅子やソファは、温かくて柔らかく、犬にとって理想的な寝場所。

深い意味があるわけではなく、「ここ気持ちいいから寝よ～」という軽い気持ちで横取りしている場合も少なくありません。特に冬場は、温もりを求めて座るケースが多いです。

5.心配すべきケース - 分離不安気味のサイン

もし「飼い主がいないときだけ」その席を必ず使い、離れると不安や破壊行動が出るようなら、分離不安の可能性があります。

この場合は“かわいい行動”ではなく、不安やストレスの表れ。留守番時の様子や鳴き方なども含めて、獣医師やドッグトレーナーに相談するのがおすすめです。

注意すべき行動や対処法

犬が席を横取りするのは多くの場合「愛情表現」や「安心したい気持ち」からですが、中にはしつけ上注意が必要なケースもあります。放置してしまうと、支配欲やわがまま行動につながることもあるため、状況を見極めながら対応しましょう。

まず注意したいのは、飼い主が退かされてもそのまま譲ってしまう行為。これを繰り返すと、犬が「ここは自分の場所」と思い込み、飼い主の優先順位を下げてしまうことがあります。特に体が大きな犬や多頭飼いの家庭では、トラブルの原因になりやすいので要注意です。

対処のコツは、「一度立たせてから、飼い主が再び座る」こと。席を譲るのではなく、「座っていいタイミングは飼い主が決める」と伝えることで、自然と上下関係のバランスを保てます。また、留守番が長い日や遊び足りないときにこの行動が増える場合は、スキンシップや運動量を見直すことも大切です。

甘えたい気持ちを受け止めつつ、行動を上手にコントロールしていくことが、信頼関係を深めるカギになります。

まとめ

犬が飼い主の席を横取りするのは、単なるいたずらではなく、「安心したい」「そばにいたい」という愛情や信頼の表れです。飼い主のにおいに包まれて落ち着きたい気持ちや、少しでも一緒に過ごしたいという願いが、その行動に現れています。

ただし、いつも席を譲ってしまうと、犬が「自分のほうが上」と誤解することもあるため、適度な線引きも大切です。席を譲る前に一度「おすわり」や「まて」といった指示を挟むなど、日常の中で主導権を保ちながら関係を築いていきましょう。

可愛らしい行動の裏には、あなたを大切に思う犬の気持ちが隠れています。しっかり応えてあげながら、穏やかで信頼に満ちた時間を重ねていきたいですね。