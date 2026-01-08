マンUレジェンド曰く「シティはまた肋骨を殴られた」復活を遂げた三笘薫がマンCに痛烈パンチ！ペップは「現実」を語る
現地１月７日に開催されたプレミアリーグ第21節で、三笘薫を擁するブライトンは、強豪マンチェスター・シティと敵地エティハドで対戦。三笘が怪我から復帰後初ゴール、今季を通してでは２点目を挙げ、１−１で引き分けた。
41分にPKでアーリング・ハーランドに先制点を許すも、60分だった。28歳の日本代表MFは左サイドでパスを受けると、中央に持ち運ぶドリブルで２人をかわし、右足を一閃。絶妙なコントロールショットを炸裂させ、名守護神ジャンルイジ・ドンナルンマが守るゴールの右隅に流し込んだ。
ブライトンが敵地で貴重な勝点１を掴んだのに対し、優勝争いを繰り広げているシティにとっては、痛恨の取りこぼしとなった。３戦連続ドローで、８日にリバプールと今節を戦う首位アーセナルとの勝点差は「５」という状況だ。
「ハーランドのPK弾はミトマによって帳消しにされた」と伝えた衛星放送『Sky Sports』によれば、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドOBガリー・ネビル氏は、「大きな週になりそうだ」と推測。アーセナルが突き放すチャンスだと考えている。
「ホームでブライトンと引き分けたマンチェスター・シティは、またしても肋骨を殴られたような気分だろう。アーセナルは今夜、翌日のリバプールとのビッグマッチを前に、現在の立場に強い自信を持って眠りにつくはずだ」
一方で、シティを率いるペップ・グアルディオラ監督は「結果は結果だ。彼らに１点、我々に１点。それが現実だ」と伝えた上で、決定力を問題視。ここ３戦で２ゴールに留まるなか、奮起を促した。
「我々のプレーの仕方は非常に気に入っている。多くの良い場面があった。だが得点が取れない。決定的なチャンスは多くあった。１人や２人の選手の問題ではない。前線の全選手が多くのチャンスを創出している。残念ながら得点が取れなかった。得点こそが仕事の一部なんだ。それが我々が試合に勝てなかった理由だ」
昨季に連覇が４で止まったシティは、アーセナルに食らいつけるか。FAカップ３回戦、リーグカップ準決勝の第１戦を挟み、17日に行なわれる翌節は、宿敵ユナイテッドとのマンチェスターダービーだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘がシティ相手に決めた圧巻のスーパーゴール
