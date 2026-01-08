「デコちゃん、元気そう」ドジャース・大谷翔平、最新デコピン動画を公開 “仕草”にも注目「嬉しくてしょうがないよね」
デコピンのオフショットに反響が拡がっている(C)Getty Images
ドジャース・大谷翔平は現地時間1月7日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズでドジャースタジアムを元気に駆け回る愛犬デコピンの最新映像を公開した。
【動画】デコピンが嬉しそうにグラウンドを駆け回る実際のシーン
動画の中では人がいないドジャースタジアムのグラウンドの中をゆっくりと歩き回る姿や、大谷からと見られる、ボールを受け取って投げてもらうと必死に追いかける姿など、近年のオフの恒例ともなっている、デコピンの愛くるしい姿がクローズアップされている。
他にもトレーニングルームと思われる場所でデコピンがはしゃぐ姿など、様々なオフショットが届けられた。同動画はドジャース専門サイト『Dodgers Nation』の公式Xでも配信された。
またデコピンといえば、ドジャースタジアムで始球式を務めるなど、MLBでもすっかりおなじみとなっているとあって、同動画をMLB公式Xも「デコイは2026年シーズンに向けて準備ができている」と配信。
早速日米ファンの間からも「デコちゃん、元気そうで何より」「デコイは本当に可愛い」「MLB全体のマスコット」などといった声とともに、ボールを投げてもらって、それを懸命に走って取りに行くという仕草にも「嬉しくてしょうがないよね」とシーズン中ではなかなか見られない、オフショットにも注目が高まった。
ドジャース加入2年目となった2025年シーズンも自己最多となる55本塁打をマークと打撃部門ではリーグ“7冠”を達成し、3年連続4度目のMVPに選ばれるなど充実のシーズンとなった。ドジャース加入3季目となる今シーズンはチームの世界一3連覇が目標、さらに3月には侍ジャパンの連覇がかかるWBCも控えるなど、さらにフル回転となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]