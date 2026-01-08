「デコちゃん、元気そう」ドジャース・大谷翔平、最新デコピン動画を公開　“仕草”にも注目「嬉しくてしょうがないよね」

デコピンのオフショットに反響が拡がっている(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平は現地時間1月7日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズでドジャースタジアムを元気に駆け回る愛犬デコピンの最新映像を公開した。

【動画】デコピンが嬉しそうにグラウンドを駆け回る実際のシーン

動画の中では人がいないドジャースタジアムのグラウンドの中をゆっくりと歩き回る姿や、大谷からと見られる、ボールを受け取って投げてもらうと必死に追いかける姿など、近年のオフの恒例ともなっている、デコピンの愛くるしい姿がクローズアップされている。

他にもトレーニングルームと思われる場所でデコピンがはしゃぐ姿など、様々なオフショットが届けられた。同動画はドジャース専門サイト『Dodgers Nation』の公式Xでも配信された。

またデコピンといえば、ドジャースタジアムで始球式を務めるなど、MLBでもすっかりおなじみとなっているとあって、同動画をMLB公式Xも「デコイは2026年シーズンに向けて準備ができている」と配信。