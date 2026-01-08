「結婚かと思った」ダレノガレ明美、「いつも応援してくださっている皆様へ」報告に反響「無理しないよう」
モデルでタレントのダレノガレ明美さんは1月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。新年のタイミングでとある報告をしました。
【写真】ダレノガレ明美の報告とは？
「芸能活動の一部をご協力頂く事になり、これからはTRUSTARの皆さまと共に、より幅広い分野で新しいチャレンジをしていきたいと思っています！！」とのことで、最後は「今後の活動もぜひ楽しみにしていてください。引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします」と今後への意欲をつづっています。
コメントでは、「ふぁいと〜」「これからも応援しています」「頑張れ！」「結婚かと思ったのに」「応援してるけど 無理しないようにお祈りしティス」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「これからも応援しています」「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出したダレノガレさん。続けて「このたび私、ダレノガレ明美は 株式会社TRUSTARとエージェント契約を締結いたしました」と報告しました。
コスメブランドも手掛けるダレノガレさんはコスメブランド「CAROME.（カロミー）」のプロデュースを手掛けています。2025年12月19日には「全アイテム再販売開始！ 化粧水、乳液、美容液の定期購入が今月からスタートしました」と報告。今後は活動の幅をさらに広げていくのでしょう。楽しみですね。
