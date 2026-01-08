º£Ç¯¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ï¹¤¯ÂçÀãÍ½ÁÛ¡Ä ²áµî30Ç¯¤ÎÀ®¿Í¼°¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡© ÅìµþÅÔ¿´¤Ç18cm¤ÎÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤â
12Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡ÈÅß¤ÎÍò¡É¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏË½É÷Àã¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅ·µ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¤Û¤Ü¡ÖÀã¡×
Ä¾¶á30Ç¯¡Ê1996Ç¯-2025Ç¯¡Ë¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤ÎÅ·µ¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤äÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡ÊËÌ¤Ø¹Ô¤¯¤Û¤ÉÀã¡Ë¡£
ËÌ¤ÎÂçÃÏ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á30Ç¯¤Ç1Ñ°Ê¾å¤ÎÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ï19²ó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á5²ó¤Ï10Ñ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¡Ö18cm¡×
1998Ç¯¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¡Ê1·î15Æü¡Ë¤Ï¡¢¿·³ã»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç29Ñ¤ÎÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹ÈÏ°Ï¤ËÀã¤ò¤â¤¿¤é¤¹Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤«¤é»°Î¦²¤Ø¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤Ë¤è¤ê¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1Æü¤ÇÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï18Ñ¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ï24Ñ¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢À®¿Í¼°¤ÎÀ²¤ìÃå¤Ë¤Ï²á¹ó¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2013Ç¯¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¡Ê1·î14Æü¡Ë¤Ï¡¢ËÜ½£¤ÎÆî¤òµÞÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤ÀÄãµ¤°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ØÅìÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¡£1Æü¤ÇÅìµþÅÔ¿´¤Ç8Ñ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ï13Ñ¤ÎÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤ÇºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®38.5m/s¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É÷¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¡ÈÃÏÊýÊÌ¡ÉÅ·µ¤Í½Êó
º£Ç¯¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ÇÎóÅç¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¡£ÂçÀã¤äÌÔ¿áÀã¤Ê¤ÉÅß¤ÎÍò¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤âÉ÷Îä¤¨¤È¤Ê¤ë¡£
ÃÏÊý¤´¤È¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦ËÌ³¤Æ»¡ÄÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤ËÀã¡£É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤â¡£
¡¦ÅìËÌ¡ÄÆâÎ¦¤ä»³±è¤¤¤ÇÃ»»þ´Ö¤ËÀÑÀãµÞÁý¡£
¡¦ËÌÎ¦¡Ä¹¤¯Àã¤Ç¡¢Ãëº¢¤Þ¤ÇÂçÀã·Ù²ü¡£
¡¦´ØÅì¹Ã¿®¡ÄÊ¿ÌîÉô¤ÏÀ²Å·¡¢´¥Áç¡¢¶¯É÷¡£Àã¤Ï»³±è¤¤¡£
¡¦Åì³¤¡ÄÀ²¤ì¤ë¤¬¡¢»³±è¤¤¤Ç¶ÉÃÏÅª¤ËÂçÀã¡£
¡¦¶áµ¦¡Ä¸áÁ°¤ÏÆÞ¤ê¡¢¸á¸å¤ÏÆü¤¬º¹¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý¡Ä±À¤¬Â¿¤¯¡¢»³±¢¤Ï¸áÁ°¤ËÀã¡£
¡¦»Í¹ñ¡ÄÄ«¤Ï°ìÉô¤ÇÀã±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤â¡£ÆüÃæ¤ÏÅ·µ¤²óÉü¡£
¡¦¶å½£¡ÄÀã¤ÏÁ°Æü¡£À®¿Í¤ÎÆü¤Ï±À¤¬Â¿¤á¡£
¡¦²Æì¡ÄÀã¤Ï¹ß¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¹ß¤Ã¤¿¤éÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡Ä¡Ë
¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú¼¹É®¡§ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¡¦ÌÚÂ¼·ò°ìµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Û