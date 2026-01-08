お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦（55）が8日、ABCラジオ「ますだおかだ増田のラジオハンター」（木曜正午）に出演。飲食店での最近の注文の仕方に困惑していることを明かした。

時代の流れでカフェでも居酒屋でも、各自でスマホでQRコードを読み込んで注文する方式になっていることに言及。前日、たまたまロケ中に入った喫茶店で何を頼もうかと思って女性店員に「メニュー下さいっていったら“メニューはないです”って言われた」という。

壁にも何もお品書きがないため「えっ？えっ？どうやって選んだらいいんですか…」と困惑していると、店員が「ちょっと待ってくださいね」と伝えてから自分の携帯を見せて、メニューのページを見せながら「ここから選んでください」と言ってきたという。

増田は「見せられたものの…老眼で見えへんかった」とその後の成り行きを悲しげに説明。結局、「何でもいいです…」と答えたといい、最後は「1個ずつテーブルごとに（メニューを）置くのが大変やったら壁に大きな1枚だけ貼っててくれたら。黒板でいいから」と懇願していた。