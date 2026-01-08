乃木坂46が8日、東京・乃木神社で、恒例の成人式を行った。今年参加したのは、グループの副キャプテン菅原咲月（20）五百城茉央（いおき・まお＝20）奥田いろは（20）愛宕心響（ここね＝20）瀬戸口心月（みつき＝20）の5人。

「大人っぽく黒でいきたいな」と白と黒の振り袖を選んだ奥田は、新成人の抱負を聞かれると「乃木坂46の円陣にもあるように、努力、感謝、笑顔を忘れずに、そしておちゃめかつ上品な、いや、“じょうひひーん”な女性になれるように頑張ります」と午（うま）年を意識した返答で報道陣を笑わせた。

さらに、絵馬には「老若男女から愛してもらえる人になる」と書いた。この言葉は「人生の目標」だといい、「こんな人になれるように努力を頑張ります」とかわいらしく語った。

この日成人式に参加した5人に、毎年恒例の「○○世代」について聞くと、手を顔の横に動かし「パカラッパカラッ世代です！」と回答。考案者は奥田で、「パッと思いついて、みんなにやってもらいました」と笑顔を見せた。「2026年もいろんなことがあると思うんですけど、全て“ウマく”いきますようにという願いを込めて、名付けさせていただきました」と説明。菅原は「ちょっと恥ずかしくなってきた…」と笑ったが、奥田は「100点満点中2026点です！」と自信たっぷりに話した。