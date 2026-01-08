Ž¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¿ÍŽ£¤ÏÄêÇ¯Á°¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÄÂçÁÝ½ü¤Ç¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤"Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤ò¿©¤¤ÄÙ¤¹"ÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î2¤Ä¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
2025Ç¯12·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼ÉôÌç¤ÎÂè3°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡Ä®Æâ²ñ¤ÏÆþ²ñ¶â50Ëü±ßŽ¤¤è¤½¼Ô¤¬Êâ¤±¤Ð¤¹¤°ÄÌÊó¡ÄÅÄ±àÄ´ÉÛ¤ä¾¾Þ¹¤È¤Ï°ã¤¦Ž¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤ª¶â»ý¤Á¤¬½»¤à³¹Ž£¤ÎÙÝ
¢§Âè2°Ì¡¡¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤Û¤ÉÆù¤È¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ò¹¥¤àŽ¤¤Ç¤ÏÄã½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ï¡Ä¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¼ýÆþº¹"¤Ë¤è¤ë¿©À¸³è¤Î³Êº¹"
¢£²ÈÄí¤ËÌ²¤ë¡Ö¤«¤¯¤ì»ñ»º¡×
¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥êÂç¼ê¥á¥ë¥«¥ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ÈÇ ÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤ËÌ²¤ë¡È¤«¤¯¤ì»ñ»º¡ÉÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡È¤«¤¯¤ì»ñ»º¡É¤Ï¡¢¿ä·×Ìó90Ãû5352²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ò¹ñÌ±°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤ËÄ¾¤¹¤ÈÊ¿¶ÑÌó71.5Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡È¤«¤¯¤ì»ñ»º¡É¤È¤Ï¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¦¤Ê¤é1Ç¯°Ê¾å»È¤ï¤ì¤º¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÍ×ÉÊ¤ò¡¢¤â¤·¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÇä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¶â³Û¤ò»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤êÌó71.5Ëü±ß¡¢Æó¿Í²ÈÂ²¤Ê¤éÌó143Ëü±ßÁêÅö¤Î¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Î¡×¤ò²ÈÄí¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤Î¤«¤¯¤ì»ñ»ºÁí³Û¤¬Ç¯¡¹ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£2018Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²óÄ´ºº¤Ç¤ÏÌó37Ãû±ß¡¢2021Ç¯¤ÎÂè2²óÄ´ºº¤ÇÌó44Ãû±ß¡¢2023Ç¯¤ÏÌó67Ãû±ß¡£º£²ó¤¬91Ãû±ß¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢7Ç¯´Ö¤ÇÌó2.5ÇÜ¤Ë¶á¤¤Áý¤¨Êý¤À¡£
ÆâÌõ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÍÑÉÊ¡×¤¬33.6¡ó¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Û¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤¬22.2¡ó¡¢¡Ö½ñÀÒ¡¦²»³Ú¡¦¥²¡¼¥à¡×¤¬21.2¡ó¡¢¡Ö²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¡¦¾®Êª¡×¤¬20.0¡ó¡¢¡ÖÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡×¥°¥Ã¥º¤¬2.9¡ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¹â³Û¤ÊÉÊ¤Ð¤«¤ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Êª²Á¹â¤¬Ã²¤«¤ì¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»ä¤¿¤Á¤ÏÇ¯¡¹¡Ö»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥â¥Î¡×¤ò¤»¤Ã¤»¤ÈÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¢£¡Ö¥â¥Î¤È»Ù½Ð¡×¤¬Ç¯¶âÀ¸³è¤òº¸±¦¤¹¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤ÈºÇ¤â¤«¤¯¤ì»ñ»º³Û¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï60Âå¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊ¿¶Ñ¤Ç100Ëü7328±ß¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ëÇ¯·î¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¥â¥Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢µÕ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤«¤¯¤ì»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤òÇã¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢100Ëü±ß¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÏÀáÌó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥â¥Î¤À¤±¤Ç¤âÁ´¹ñ¤ÇÌó9Ãû9373²¯±ß¡¢¹ñÌ±°ì¿Í¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÌó8.9Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
50Âå¸åÈ¾¤«¤é¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¡¢Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î»Ù½Ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¤Èµ¤¤Þ¤Þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢À¸³è¥µ¥¤¥º¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤Îµó¶ç¡¢¤«¤¯¤ì»ñ»º¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤ë¥à¥À¤Ê¥â¥Î¤Ð¤«¤êÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æó½Å¤Ë¤ª¶â¤ÎÌµÂÌ¤À¡£Ç¯¶âÊë¤é¤·¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥â¥Î¤È»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Î¾ÃÈñ½¬´·¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£°ìÈÖ¤ÎÌµÂÌ¤Ï¡ÖÃå¤Ê¤¤Éþ¡×
¤«¤¯¤ì»ñ»º¤ÎÆâÌõ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÍÑÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢´Ä¶¾Ê¤¬°áÎÁÉÊ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê¿ô»ú¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¿ÍÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤ÎÇ¯´Ö¹ØÆþËç¿ô¤ÏÌó20Ëç¡¢¼êÊü¤¹Ëç¿ô¤ÏÌó14Ãå¡¢¤½¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤Ç°ìÅÙ¤âÃå¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Éþ¤¬23Ëç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä¥¿¥ó¥¹¤Ï¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¡¦¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢°áÉþ1ËçÅö¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¤¬°Â¤¯¤Ê¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤À¡£1990Ç¯¤Î¾ÃÈñ³Û¤Ï1Ãå¤¢¤¿¤ê6192±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÄã²Á³Ê²½¤¬¿Ê¤ß¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï2775±ß¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¾¯¤·¾å¾º¤·¤Æ3140±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö°Â¤µ¡×¤¬¹ØÆþ¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ê¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡¿´Ä¶¾Ê¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¡£
23Ãå¤â¤ÎÃå¤Ê¤¤Éþ¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö°Â¤µ¡×¤ÎÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Î¿´¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÂåÉ½Åª¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò3¤Äµó¤²¤è¤¦¡£
¡Ö¤¢¤È2ÃåÇã¤¦¤È10¡ó¥ª¥Õ¡×
¡Ö·¤²¼¤è¤ê¤É¤ê3Â¤Ç1000±ß¡×
¡ÖÁ´ÉÊÈ¾³Û¡×
¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£ËÜÅö¤Ï1Ãå¤·¤«Çã¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö³ä°ú¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤êÂ¾¤Î2Ãå¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ì¤Ð¥Ð¥é¤ÇÇã¤¦¤è¤ê°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Èµ¤·Ú¤Ë1000±ß»¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¡Ö¤ªÆÀ¡×¤ÎÊ¸¶ç¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡ÖÁ´ÉÊÈ¾³Û¡×¤È¤¤¤¦POP¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍèÇã¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö²¿¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤À¡×¤È¤Ä¤¤Çä¤ê¾ì¤òÇÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤«¤¯¤·¤Æ¡¢½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤°áÎÁÉÊ¤¬¤É¤ó¤É¤ó²È¤ËÎ¯¤Þ¤ê¡¢¤«¤¯¤ì»ñ»º²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¡£
Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÉþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤âÌäÂê¤À¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ç¡¢Çã¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉþ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¤«¤·¤Æ¼Î¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¡©¡¡¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉþ¤ò¤Þ¤¿Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ÇÍ¾Ê¬¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ï¤µ¤é¤Ë¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Ï¤äÃå¤Ê¤¤Éþ¤¬23Ãå¤É¤³¤í¤ÎÁû¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î°½Û´Ä¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éþ¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£²¿Ãå¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÀèÃå¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢Î®¹Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ç¯Îð¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¡Ö¤³¤ÎÀè¤âÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤Éþ¡×¤À¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢·é¤¯½èÊ¬¤Ë²ó¤»¤ë¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤â¤«¤Ê¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¿·¤¿¤ÊÉþ¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤Ï¸µ¤ÎÌÚ°¤Ìï¤È¤Ê¤ë¡£À°Íý¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÍÎÉþ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¢¤È2ÃåÇã¤¦¤È10¡ó¥ª¥Õ¡×¡Ö¤è¤ê¤É¤ê3Â¤Ç1000±ß¡×¡ÖÁ´ÉÊÈ¾³Û¡×¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬Í×¤ÊÉþ¤òÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤À¤±Çã¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Î¡Ö¤ªÆÀ¡×¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤ò²ü¤á¤¿¤¤¡£
¢£¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÎäÂ¢¸Ë¡×¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Î¥µ¥¤¥ó
Ç¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤ë¤È¡¢À¸³èÈñ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î7³äÄøÅÙ¤ËÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¸º¤ë¤â¤Î¤â¸º¤é¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð2024Ç¯²È·×Ä´ºº¤«¤éÇ¯ÂåÊÌ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ò¸«¤ë¤È¡¢50¡Á59ºÐ¤Ç¤ÏÌó35.7Ëü±ß¤¬¡¢60¡Á69ºÐ¤Ç¤ÏÌó31.1Ëü±ß¤È¡¢¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¸º³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£70ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌó25.3Ëü±ß¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸½Ìò»þÂå¤Î7³ä¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡£
¤Ê¤ª¡¢¶ÐÏ«¼ÔÀ¤ÂÓ¤È65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¿©Èñ¤Ë¤«¤±¤ë»Ù½Ð¤Î³ä¹ç¤Ï¸å¼Ô¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°½Ð¤¬¸º¤ê¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Àè¤Î¤«¤¯¤ì»ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤¬¿©ÉÊ¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¡¦¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¤È¤¤¤¦À¤ÂÓ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¥à¥À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£2023Ç¯ÅÙ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢²ÈÄí¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÎÌ¤ÏÌó233Ëü¥È¥ó¤Ç¡¢»ö¶È·Ï¤ÎÌó231Ëü¥È¥ó¤ÈÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¡¢Ì¤³«Éõ¤Î¿©ÉÊ¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤¬Ìó4³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£Çã¤Ã¤Æ¤¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢µ¤¤Å¤«¤º´ü¸ÂÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤¬¤¤¤«¤ËÂ¿¤¤¤«¤ÎÉ½¤ì¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÆþ¤ì¤â¤Î¡×¤ò¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤¹¤ë
¤³¤¦¤·¤¿ÌµÂÌÇã¤¤¤òËÉ¤°ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬¸º¤Ã¤ÆÇ¯¶âÊë¤é¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤À¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æþ¤ì¤â¤Î¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É°Â¿´¤·¤ÆÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£·ä´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î·ä´Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤à¡£¿©¤ÙËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¿©ºà¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¹²¤Æ¤ÆÎäÅà¸Ë¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¡£¤«¤¯¤·¤Æ¡¢ÎäÂ¢¼¼¤â¥Á¥ë¥É¥ë¡¼¥à¤âÌîºÚ¼¼¤â¡¢¤½¤·¤ÆÎäÅà¸Ë¤â¿©ÉÊ¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¡¢²¿¤¬¤É¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ëâ·¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¿©ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤½Æþ¤ì¤ëÍÆ´ï¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤³¤ËÆþ¤ëÎÌ¤À¤±Çã¤¦¡£¤½¤·¤Æ¿©¤Ù¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¿©ÉÊ¤òÇã¤¦¶â³Û¤â¡¢¼Î¤Æ¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¶â³Û¤â¡¢Î¾Êý¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤Î¼ýÇ¼¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤À¡£Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÎÉþ¤òÀ°Íý¤·¤Æ°áÁõ¥±¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥±¡¼¥¹ËÜÂÎ¤â½èÊ¬¤¹¤ë¡£Éþ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥¬¡¼¤â¸º¤é¤¹¡£100¶Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¼ýÇ¼ÎÏ¤ò2ÇÜ¤Ë¤¹¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º¡×¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢·è¤·¤Æ¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÆþ¤ëÊ¬¤·¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤È·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
ÆüÍÑÉÊ¤ÎÇã¤¤¤À¤á¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£ÀöºÞ¤ä¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Îà¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¼ýÇ¼¸Ë¤òÀêµò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¤É¤¦¤»¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤Î¤À¤·¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¿ôÇ¯Ê¬¤ËÅö¤¿¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£²È¤ÎÃæ¤Ë¥â¥Î¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¶õ´Ö¤ò°µÇ÷¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£²È¤ÎÃæ¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ýÇ¼¤¹¤ëÆþ¤ì¤â¤Î¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ý¤Þ¤ëÎÌ¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¡£
¢£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ø¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢Çã¤¦¥â¥Î¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹»×¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ï¡ÖÃ±²Á¡×¤ò¸º¤é¤¹ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö¤É¤¦¤»Çã¤¦¤Ê¤é¡¢¤Á¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¡£¿©ÉÊ¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¼Á¤Ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»È¤ª¤¦¤È¤«¡£ÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥°¥ì¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤à¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¬ËþÂ¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤Ï
¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¡¢ÍýÈþÍÆÉÊ¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£Ã±²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢»Ù½Ð¤â¤º¤Ã¤È¹â¤¤¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊë¤é¤·Á´ÂÎ¤ò¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÇã¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥â¥Î¤Î¡ÖÃ±²Á¡×¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÊÑ²½¤¹¤ë¡£µ»ö¡Ê¡Ö¡ØÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡Ù¤ÏÁá¡¹¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä50Âå¤Þ¤Ç¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ØÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤ò¿©¤¤ÄÙ¤¹¤â¤Î¡Ù8Áª¡×¡Ë¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï³èÌö¤·¤¿¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤Î¹â¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò¹â¤¤Ç¯²ñÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ»ý¤ÁÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë·ÀÌó¤·¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¡¢¹â³Û¤Ê»àË´ÊÝ¾ã¤Ïº£¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤Á´ÂÎ¤ò¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥â¥Î¤â»Ù½Ð¤â¡Ö7³ä¡×¤òÌÜ»Ø¤½¤¦
¸½Ìò»þÂå¤Î7³ä»Ù½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀè¤Ë½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¥â¥Î¤Î¿ô¤â¸½Ìò»þÂå¤Î7³ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¤¡£À°Íý¼ýÇ¼¤Î¥×¥í¤Ë¡¢¼ýÇ¼¤¹¤ë¥â¥Î¤ÎÎÌ¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î7¡Á8³ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤âÎäÂ¢¸Ë¤â¥¹¥È¥Ã¥¯¸Ë¤â¡¢¼ý¤á¤ëÎÌ¤ò7³ä¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò²È¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¤½¤ÎÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Çã¤¦ÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤â¸º¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤ë»ÄÇ°¤Ê¹ÔÆ°¤â¸º¤ë¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð²÷Å¬¤µ¤¬Áý¤·¡¢¥â¥Î¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÊªÍß¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
ÂçÎÌ¤Ë¥â¥Î¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ë¤«¤µ¤À¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï¤È¤¦¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤¯¤ì»ñ»º¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾ÃÈñ½¬´·¤«¤é·èÊÌ¤·¡¢²È·×¥µ¥¤¥º¤òÇ¯¶â¥µ¥¤¥º¤Ø¤È¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ë
¾¾ºê ¤Î¤ê»Ò¡Ê¤Þ¤Ä¤¶¤¡¦¤Î¤ê¤³¡Ë
¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¡ØESSE¡Ù¤Ê¤ÉÀ¸³è¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¡¢ÀáÌó¡¦¥Þ¥Í¡¼µ»ö¤òÃ´Åö¡£¡ÖÃù¤á¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¡ÖÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î²È·×¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼èºà¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ç¹¬¤»¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÄêÇ¯¸å¤Ç¤â¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÁý¤¨¤ë¤ª¶â½Ñ¡Ù¡Ø¡Ö3Â1000±ß¡×¤Î·¤²¼¤òÇã¤¦¿Í¤Ï°ìÀ¸¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤ ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Û¤«¡£
