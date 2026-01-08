【スシロー】食べログ3.73獲得の名店「極麺 青二犀」監修「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」販売

回転寿司チェーン「スシロー」は、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした企画「全国名店監修シリーズ」の新商品を、2026年1月9日（金）から販売する。

スシローでラーメンの販売が始まったのは2014年4月。「すしに合う味」を追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに140種類以上のラーメンやまぜそばを開発してきた。現在は、「日本各地のラーメン名店の味を多くの人に知ってもらいたい」というスシローと食べログの想いから、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを定期的に展開している。

このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメン店や、「食べログ ラーメン 百名店」に選出された名店が監修したラーメンを、スシローで楽しむことができる。

今回登場するのは、食べログ評価3.73を獲得している、大阪を代表するラーメン店「極麺 青二犀（ごくめん あおにさい）」監修の「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」だ。同店は、大阪府吹田市で10年以上営業を続ける行列必至の人気店として知られている。

今回、監修した大阪の名店“極麺 青二犀”

「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」は、監修店と同様に黒いスープが特徴。見た目に反して味わいはまろやかで、旨みと酸味のバランスが取れた一杯に仕上がっている。提供直前に振りかける黒胡椒により、スパイスの香りも楽しめる。

※食べログの点数は、2025年12月9日現在での点数

※テイクアウト専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがない

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認

〈商品概要〉

黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン

■商品名

黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン

■価格

税込470円〜

■販売期間

2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

※但し販売予定総数50万食が完売次第終了

※店舗によって価格が異なる

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がある

※本商品は監修元で提供される商品とは異なる

※チャーシューは安全基準に従い低温加熱調理している。部位によりピンク色に見える場合があるが品質に問題はない

※テイクアウト専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがない

※写真はイメージ