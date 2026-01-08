【期間限定】丸源ラーメンに「台湾ラーメン」登場、粗挽きミンチ×辛旨スープ

物語コーポレーションが全国236店舗を展開するラーメンチェーン「丸源ラーメン」は、1月15日から期間限定で「台湾ラーメン」（税込979円）を発売する。販売期間は2月中旬までを予定している。

「台湾ラーメン」は、やみつきになる辛さが特徴の冬季限定メニュー。唐辛子とにんにくを独自にブレンドした醤油ベースのスープに、粗挽きの特製台湾ミンチをトッピングした。ミンチは肉の甘みと旨みに、唐辛子のピリッとした辛さを効かせた味わいで、寒い季節に体の芯から温まる一杯に仕上げている。

丸源ラーメンは、2001年6月に愛知県安城市で1号店をオープン。看板商品である「熟成醤油ラーメン 肉そば」は、注文が入るたびに手鍋で豚肉と炊き込むスープが特徴だ。コシのある自社製多加水麺に、柚子こしょうおろしや青ネギなど和のトッピングを合わせている。スープの決め手となる熟成醤油がえしは、3種類の醤油を独自にブレンドしたものだ。

丸源ラーメン「熟成醤油ラーメン 肉そば」

ラーメンのほかにも、「鉄板玉子チャーハン」や「丸源餃子」、「おいしいからあげ」などのサイドメニューが人気。大型駐車場を備えた店舗が多く、1人でも家族連れでも利用しやすい点も特徴だ。カウンター席やテーブル席、座敷席など多様な座席を用意し、幅広い客層がリラックスして食事を楽しめる店舗づくりを行っている。

丸源ラーメン「鉄板玉子チャーハン」

丸源ラーメン「丸源餃子」