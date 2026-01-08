プジョー、シトロエン、 DSの新型モデルがオートサロンに集結！

東京オートサロン2026 プジョー&シトロエン& DSオートモビル ブースイメージ

東京オートサロンは、カスタムカー文化を起源としながら、現在では最新技術や電動化、モータースポーツ、ライフスタイルの提案など、多彩なコンテンツであらゆる面から自動車ファンを魅了し続けている、国内最大級のイベント。

2026年1月9日（金）から11日（日）の3日間において、ステランティスジャパンはプジョー、シトロエン、DSオートモビルの魅力を、より広い層に向けて発信する。

会期中は、日本初公開モデルを紹介するプレゼンテーションを実施し、3ブランドの個性を一堂に体感できるブースを展開。実施時間等の詳細は、後日各ブランドの公式SNSにて掲載される予定だ。

プジョー公式サイト https://www.peugeot.co.jp/

シトロエン公式サイト https://www.citroen.jp/

DSオートモビル公式サイト https://www.dsautomobiles.jp/

INFORMATION

東京オートサロン2026

・開催日時：2026年1月9日（金）～11日（日）9:00～19:00（11日は18:00まで）※9日はビジネスデイ、一般公開は10、11日

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

・主催：東京オートサロン事務局

・後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

・公式サイト：https://www.tokyoautosalon.jp/2026/

