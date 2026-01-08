高性能モデル「コルベットZ06」が日本初上陸！

東京オートサロン2026「シボレー コルベット」ブースイメージ

東京オートサロン2026の「シボレー コルベット」ブースでは、コルベット史上初のミッドシップレイアウトを採用し、世界を魅了した「コルベット」の高性能モデル「コルベットZ06」の最新モデルが披露される。

さらに専用アクセサリーやパーツで磨き上げられた、美しさとオリジナリティを兼ね備えたスペシャルモデルも披露される予定だ。

「シボレー コルベット」オリジナルステッカー

なお、一般来場者のブース入場は事前予約制。登録した先着2000名にはオートサロン2026限定の「オリジナルステッカー」をプレゼント！

「シボレー コルベット」東京オートサロン2026特設サイト

https://www.chevroletjapan.com/corvette/tokyo-auto-salon-2026

INFORMATION

東京オートサロン2026

・開催日時：2206年1月9日（金）～11日（日）9:00～19:00（11日は18:00まで）※9日はビジネスデイ、一般公開は10、11日

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

・主催：東京オートサロン事務局

・後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

・公式サイト：https://www.tokyoautosalon.jp/2026/