”人口減少に歯止めをかける鍵”として、複数の大型事業が進んでいる静岡市。難波市長は2026年ことし「静岡の街づくり」をどのように進めるのでしょうか。



8日、年頭会見を開いた静岡市の難波市長。4月に就任から3年を迎え、任期が残り1年となりますが、「今年の抱負」を聞かれると…。



（静岡市 難波市長）

「（就任から約3年で）しっかりした礎が出来て、いろいろな市の職員が自主的に取り組みをしてくれている。そういった点で『結果を出す1年』にしたい」





”新サッカースタジアム”に”新アリーナ”など大型事業の行方に注目が集まっている静岡市。ことし2026年はそれらの事業が本格的に動き出す予定で、まさに静岡市にとって”大きな変化の年”！その中でも、間もなく大きな転換点を迎えるのが、清水区に建設を目指す「新サッカースタジアム計画」です。市は清水駅東口の「製油所跡地」を建設候補地に定めて、土地を所有する「エネオス」と調整を重ねてきましたが…。（静岡市 難波市長）「ここを土地開発しましょうと合意をしましたので、この場所での新スタジアムの整備の検討が可能となりました」2025年8月、｢エネオス｣と「土地の利活用に関する合意」を結び、新スタジアム建設を検討することが可能になりました。現在のIAIスタジアムを改修するという案も残されていますが…。今週、エスパルスサポーターに話を聞いてみると。（清水エスパルスのサポーター）「新スタジアムを作ってもらうのがいいかなと。元々つくると言ってつくれなかった背景もあるし、広島に行っていいスタジアムだなと思ったので。新スタジアムを作るのは町おこしの面でもいいかなと」（清水エスパルスのサポーター）「行きはバスで行って帰りはバスも乗れないので1時間かけて歩いて帰っている。新しいところができれば電車で行ける。新スタジアムぜひお願いしたいです」難波市長が参考事例として挙げているのが、2024年、広島市に開業した「エディオンピースウイング広島」。広島駅から2キロの中心市街地に建設され、商店街など周辺地域にも経済効果が生まれています。難波市長も、「スタジアムではなく街をつくる」と話していて、スタジアムを核とした街づくりが期待されています。新スタジアムか「アイスタ」の改修か…難波市長は「1月中に決めたい」と話してましたが、9日、進ちょくについて問われると…。（静岡市 難波市長）「いま鋭意検討しているところ時期ですけど、ちょっと遅れそう。今月末までに最終判断と言っていましたが関係者との調整もあって2月に入ってから最終判断になるのでは。どっちが望ましいのかの判断をしたうえで実現性を考えていく」その判断に注目が集まりますが、複数の関係者によると「新スタジアム建設」を有力案として、調整を進めているということです。そして新スタジアムと並んで大きな期待が寄せられているのが、東静岡駅北口に建設予定の”新アリーナ”です。市は現在、施設を運営する事業者を選定中で、 2026年3月に決定する予定です。12月、難波市長はDaiichi-TVの取材に対し「計画は順調に進んでいる」と話しました。（静岡市 難波市長）「応募者を今募集をしていて応募者がありましたので、1月30日までに計画を出していただいて。それを審査して決定となる。表面に出てきませんけど、今その事業者の方が事業計画をしっかり詰めている状況。順調に進んでますので2030年の春にはアリーナができると思っています」一方で計画が難航しているのが、清水港に建設予定の「海洋文化施設」です。田辺前市長の”肝いり事業”としてスタートし、5階建ての施設に全国でも有数の規模となる”大型水槽”を目玉として当初は、2026年4月の開業を予定していました。しかし、建設費の高騰により事業者が「計画の見直し」を行っていて、開業時期が見通せない状況が続いています。その現状について難波市長は、8日…。（静岡市 難波市長）「ミュージアムの内容と（契約の）構造的な問題が足かせになって運営会社と市が悩みに悩んで議論をしている。もう決めないといけないので、今年度中にはどうするか決める。今、事業者と協議をしている」事業者が計画を見直すにあたりネックとなっているのが、市と事業者の間で締結した”前提契約”。「施設の構造」や「大型水槽の規模」などについて、市が設けた基準を満たすことを前提に運営する会社を募集し、市の基準を上回る提案をした事業者と2023年に契約を結びました。建設コストの高騰が全国的に問題となっているなか、事業者がどのように計画を見直すのかが焦点になっています。12月、難波市長を取材した際には市長の”本音”がもれる場面も…。（静岡市 難波市長）「個人的になりますけど1000トンの水槽はいらないと思います。そういう水族館ではない、新しいタイプの水族館がどんどん出てきている。演出をうまくやる水族館。水槽があってお魚を見てではなく、いろいろな演出が今どんどん出てきているので、本当はそういうふうに変えていったらいいですけど。さっき言った元々の要求水準の縛りがあるので自由には変えられないっていうところが非常にその制約になってるんじゃないか」”大型事業”が着々と動き始める中、静岡市が長年の課題として抱えているのが人口減少問題です。全国に20ある政令市のうち、2025年10月末時点で、静岡市は66万6000人で最下位。難波市長は、人口減少に歯止めをかけるためにも”大型事業”の実現が必要だと話します。（静岡市 難波市長「1番大事なのは、若い人たちの人口ですね。若い人たちが自分がやりたい仕事ができるような街にしていくっていうのが非常に大事だと思います。そのためには投資をしていかないといけない。やることをちゃんとやれば必ず若い人たちの雇用が生まれてきて、ここに住みたいなっていう町になると思います」2026年は静岡市に変化のきっかけが生まれる一年になるのでしょうか？