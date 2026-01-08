2025年3月に閉店した静岡市の大型商業施設のアピタ静岡店が、2026年3月「イオンセントラルスクエア静岡」として生まれ変わります。どんな店が出店するのか…その詳細が8日、発表されました。



（高山 基彦 キャスター）

「この春開業予定の静岡市の『イオンセントラルスクエア静岡』の前に来ています。建物全体に 足場が組まれ作業が行われ、アピタの時の白の外壁をイオンカラーの赤紫色に塗り替えていて、開業に向けた準備が着実に進んでいます」





いよいよ2か月後に迫るオープン。周辺に住む人は…。（街の人）「お買い物も相当不自由していました。この辺ほとんどないものね、ここだけだったから。今は物価高ですからね。出来るだけ買いやすいお店になってほしいですけどね」（周辺の住民）「ここが再開すると便利になるかなと思っています。前に入っていたようなスーパーや無印良品だったり、前に使っていた店舗が入るとありがたい」（周辺の住民）「孫もいますので、ちっちゃい子どもを遊ばせる場所が出来ると聞いているので、とても楽しみ」こうした中、2026年1月8日午後、会見を開いた「イオンリテール」。出店する約40店の店名や館内の詳細が発表されたのです。（イオンリテール 石河 康明 中部カンパニー 支社長）「『イオンセントラルスクエア静岡』では、直営と専門店が一丸となり、館全体でお客様に喜んでいただける、また、楽しんでいただける商品やサービスをできる限り多く取り揃え、地域のお客様に末永く愛される店になれるよう努力してまいります」（アピタ静岡店 店長･2025年3月閉店時）「長い間19年間お世話になりました。ありがとうございました」JR静岡駅から車で5分ほどのところにある静岡市駿河区の大型商業施設「セントラルスクエア静岡」「ショッピング館」「グルメ館」「スポーツ館」の3棟で構成されていますが、このうち、「アピタ静岡店」などが入る「ショッピング館」が2025年3月の営業をもって閉店しました。その後継として、ことし3月にオープンが決まった「イオンセントラルスクエア静岡」.。コンセプトは「新たな体験、新たな出会い」。核店舗としてイオンスタイルが入り、その他、ファストフードやカフェ、アパレルや雑貨店など約40の専門店が出店します。1階には「ミスタードーナツ」や「サーティワンアイスクリーム」などこれまであった店舗に加え、静岡県内初出店の焼き鳥店「銀座惣菜店」。さらに、焼津市発祥の人気のスイーツ店「クッキーピゲ」が出店し、初となるイートインスーペースが設けられ、「チーズジェラート」などが楽しめます。さらに「スリーコインズ」などの生活に欠かせない店舗も充実です。2階はファッションとライフスタイルのフロア。「無印良品」「GU」「ハニーズ」「ABCマート」などが出店。さらにアミューズメント施設「モーリーファンタジー」には無料で利用可能なふれあいスペースも併設されます。3階～5階、屋上はこれまで通り立体駐車場として整備し、計約2000台が駐車可能ということです。担当者は静岡市中心部の活性化に貢献したいと意気込んでいます。（イオンリテール 石河 康明 中部カンパニー 支社長）「地域に根差した、なくてはなら ないライフラインだと思っておりますので、このお店 があってよかったと皆様に言っていただけるような、そういうお店にしたいという風 に考えております。ぜひオープン日に来ていただいて、 見ていただいたら喜んでいただけるお店になっているのではないかなと思っている」「イオンセントラルスクエア静岡」は3月6日に開業予定です。