「下位」モデルの魅力に注目されたし

BMW M5は長年5シリーズの頂点に位置し、高い性能を誇ってきた。しかし、近年のモデルでは、いわゆる「Qカー（羊の皮を被った狼的なクルマ）」としての地位を完全に失い、公道での扱いも格段に難しくなった。現行モデルは11万1000ポンド（約2300万円）もする。

【画像】車重を感じない加速！ BMWが誇る高性能ステーションワゴン【最新世代のM5ツーリングを詳しく見る】 全23枚

こうした状況が、「下位」のモデルの魅力を高める結果につながっている。



BMW 550iツーリング（E61）

具体例を挙げよう。筆者は最近、駐車場で、ピカピカの大径アルミホイールを履いたE61世代のBMW 520dと思われる車両を見つけた。しかし、近づいてよく見ると、それはもっと興味深い550iであった。筆者は昔からこのモデルに憧れていた。M5が持つほぼすべての要素を備えながら、欠点は一切ないように見えるからだ。

この世代のM5は凶暴な野獣のようなクルマだった。力強いが繊細な扱いを要求される5.0L V10エンジンと、パドルシフト付きのオートメイテッド・マニュアルを組み合わせている。筆者は2005年のBMWのプレスイベントに参加したのだが、そこではM5が記者団に大人気で、1つの弱点が露呈したことを覚えている。それは、無鉛ガソリンへの異常なまでの渇望だ。

当然ながら、高速テストコースで何度も激しい運転が繰り返され、サポートクルーは290kmごとに給油しなければならなかった（タンク容量は通常の520dと同じ）。

ジェントルなV8エンジンを積んだ550iなら、M5よりもはるかに航続距離が長く、実用性も快適性も高く、いたずらや窃盗、そして厄介なトラブルもずっと少ないだろう。366psは十分すぎるほどの出力だし、それを伝えるシンプルなオートマティックやマニュアルも好ましい。

本当に特別な存在とは何か

筆者にとって、このような例は他にもある。フォルクスワーゲン・ゴルフRより、ゴルフGTIを選ぶだろう。GTIは望むことをすべて叶えてくれる上、燃料費、整備費、保険料、修理費も安い。

かつては、プジョー205 GTiで選ぶべきは1.6Lか1.9Lか、という議論もあった。だが、本当に望ましいのは205 XSだ。高回転型の1.4Lエンジンとクロスレシオのトランスミッションを備えたXSは、速さを保ちながら積極的に操作でき、郊外道路でスリルをたっぷり味わえる。



初代アウディR8

同時代の3代目フォード・フィエスタXR2iは、ひどいトルクステアを抱えた兄貴分のRSターボよりも、あらゆる面ではるかに優秀だった。近年では、初代アウディR8の後発の重くて荒々しいV10モデルよりも、洗練されたV8を気に入った。そして現行のBMW M340（素晴らしい）は、10年前の伝説的な335dに匹敵するカルト的な地位を確立している。M3は、ひとまず置いておくとして。

そう、筆者にとって最上位モデルは、大抵の場合、下位モデルと比べて高すぎるし、重いし、複雑すぎるし、装備が過剰で、速すぎる。時には不要とすら思えてしまう。もう少し身軽で、控えめなバリエーションを検討したい。

希少性という要素も考慮すべきだ。やや逆説的だが、高価な最上位モデルはその1つ下のモデルよりもはるかに良く売れ、車両自体が長く生き残ることが多い。

現在、英国の道路を走るM5は全世代合わせて約6300台であるのに対し、550iはわずか511台。そのうちE61型ツーリングは22台のみである。つまり、非常に特別な存在と言えるのだ。