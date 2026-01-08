アイドルグループ・SKE48の公式サイトで8日、メンバーの中坂美祐さん（20）が当面の間、活動を自粛することが発表されました。

中坂さんは2005年6月11日生まれ、愛知県出身。2018年12月、9期生としてグループに加入しました。

■活動自粛に至った背景について説明

公式サイトでは、「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたしました。そして、これらの連絡におきましては誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていたことも当該スタッフならびに本人への聞き取りにより、事実関係を確認いたしております」と報告。

その状況を受けて、「当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました。また、中坂美祐につきましても協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」と発表されました。

また、中坂さんについて2月〜3月に出演予定だった舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』を降板することが、舞台の公式サイトで発表されました。中坂さんが演じる予定だった役は、同じくSKE48の鈴木愛菜さん（21）が務めるということです。