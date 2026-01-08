²è²È¤ÎÃæÂ¼¹¨¤µ¤ó»àµî¡¢93ºÐ¡¡¡Ö¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å³¨²è¡×¤Î´ú¼ê
¡¡ÊÆ·³´ðÃÏÈ¿ÂÐÆ®Áè¤Ê¤É¼Ò²ñÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å³¨²è¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²è²È¤ÎÃæÂ¼¹¨¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬8Æü¸áÁ°9»þ33Ê¬¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£93ºÐ¡£ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡1951Ç¯¤ËÆüËÜÂç·Ý½Ñ³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¡¢³ØÀ¸±¿Æ°¤Ë»²²Ã¡£º½ÀîÆ®Áè¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡Öº½Àî¸ÞÈÖ¡×¤Ê¤É¤Ç¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å³¨²è¤Î´ú¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡60Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ä¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÍÑ¤¤¡¢¥·¥å¡¼¥ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥àÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÀïÁèµ²±²è¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬»Ô¤ÎÀÅ²¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ó¸ÜÅ¸¤Î³«Ëë¤ò20Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£