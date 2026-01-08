開設７３周年記念「全日本王座決定戦・Ｇ１」が１２日から１７日まで、福岡県のボートレース芦屋で開催される。このＰＲのため、同レース場の公式ＹｏｕＴｕｂｅ『あしやんＴＶ』にＭＣで出演するなどマルチに活動しているまりえーるさんが８日、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

２０２６年のＧ１開幕戦は、昨年末のＳＧ・グランプリ（住之江）を優勝し令和７年最優秀選手に輝いた桐生順平（埼玉）をはじめ、出場予定レーサー５２人のうち３１人がＳＧ覇者と超豪華。また初日と２日目の１２Ｒはダブルドリームで、うち８人が顕著な功績などが認定された「ゴールデンレーサー」でもある。まさしく「ＳＧ級のＧ１」と言っても過言ではない。

１２〜１５日にあしやんＴＶに出演するまりえーるさんの推しは、桐生を含めて３人で「やはり地元の西山貴浩選手（福岡）と、私が佐賀県出身なので（同郷の）峰竜太選手です！」。舟券攻略への耳寄り情報も披露する。「芦屋は広くて淡水で、インが強い水面。注目エンジンは９号機で、誰が引き当てるかも見どころですね」とうなずいた。

節間はステージイベントが盛りだくさんで、ＭＡＴＳＵＲＩ（１２日）、ダイアモンド☆ユカイ（１４日）、ｈｉｔｏｍｉ（１７日）らが来場。また電投キャンペーンも充実しており、芦屋ボートの対象レースを１万円以上購入すると、抽選で最大５万円の現金や豪華賞品が当たる。売り上げ目標は８０億円に設定している。