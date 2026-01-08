【お年玉でトラブル！？】3000円！？高っ！小3の誕プレ事情…【第7話まんが】#ママスタショート
お正月、子どもたちのお楽しみといえば「お年玉」。しかしフタを開けてみると、親も子も、さまざまなトラブルに見舞われることもあるようで……。ママたちが経験した「お年玉トラブル」に関するエピソードを紹介します。
今回は、娘がお年玉を使いたいと相談したことから起こった一件です。
娘「私のお年玉から3千円くれない？」
小学校3年生になる娘が、ある日突然このような相談を持ちかけてきたら皆さんはどうしますか？ 使い道は同級生の仲良しさんへの誕生日プレゼントなのだそう。いやいや、小学校3年生に3千円のプレゼントは高級すぎませんか？
ママ「せめて500円くらいのものでもいいんじゃない？」
説得するママに対し、「お年玉は私のお金」「なんで使っちゃダメなの！？」と食い下がる娘。親友の欲しがっているものをプレゼントしたい、購入できるだけのお金は持っている。なのになぜダメなのか。わが子の言い分も気持ちもわかるけれど、物価高でもあるけれど、やはり小学校3年生に3千円は高額でしょう。親としてお金の大切さをしっかりと教えるチャンスかもしれませんね。
お年玉に関するエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
