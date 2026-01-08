¡ÖÀ¨¤Ã¡ª¡×¡Ö2²óÌÜ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í!?¡×CBCÍ§×¢Æî¼Â¥¢¥Êà°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹á»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÑÛ¡¹¤·¤¤¡×
À©Éþ»Ñ¤Ç·ÉÎé¡ª
¡¡CBC¥Æ¥ì¥Ó(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤ÎÍ§×¢Æî¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(24)¤¬¡¢à1Æü·Ù»¡½ðÄ¹á¤òÌ³¤á¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Í§×¢¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ·Ù»¡½ð¤Î1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£°¦ÃÎ¸©¾¼ÏÂ·Ù»¡½ð¤ÎÁ°¤Ç·ÉÎé¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä°Ñ¾ü¾õ¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¶ÛµÞÀ¤Î¤Ê¤¤ÁêÃÌ»ö¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÁêÃÌÀìÍÑÅÅÏÃ¡Ö#9110¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ï¡¢»ö·ï¤ä»ö¸Î¤Î¾¯¤Ê¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Í§×¢¥¢¥Ê¤Ï2025Ç¯12·î¤Ë¤â°¦ÃÎ¸©·ÙÀ¾·Ù»¡½ð¤Î1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾½ð¤ËÂ³¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°¤¤¤³¤È¤Ç¤±¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö2²óÌÜ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¾¼ÏÂ¶è¤Ï°Â¿´°ÂÁ´¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÑÛ¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÀ¨¤Ã¡ª¡×¡Ö°ïºà¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Í§×¢¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËCBC¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£Ã´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡Ö²Öºé¤«¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡×¤Ê¤É¡£¼ñÌ£¤ÏÌîµå´ÑÀï¤È¥´¥ë¥Õ¡£