テークバックは手から？ヘッドから？ 飛距離を伸ばすコックのタイミングは明確に決まっていた！
テークバックは手から上げるか、それともヘッドから？ 多くのゴルファーが悩むこの問題について、いろいろと間違った認識が広がっているというのは宮里優コーチ。かつて世界一にも輝いた宮里藍の父でありコーチの優氏に詳しく聞いた。
右腰の高さからコックを入れるのがいい理由【漫画で納得！】
「コックは必要以上に手首を使うなというだけであって、必要な分は使わなければいけないのです。手首を使うことを悪とする考え方が広まっているのは残念です」と宮里コーチは語る。では、なぜコックがそれほど重要なのか？ 宮里コーチによると、理由は明確だ。「テークバックにおいて、軸・手・ヘッドの3つの動きは同じスピードではいけません。手とヘッドが同じスピードで上がっていては、いつまでも打つ体勢を作れないのです。スタート時は同じ速度でも、コックが入ることでヘッドの速度が上がり、インパクトに必要な体勢が完成します」金槌で釘を打つ例えがわかりやすい。「金槌で釘を打つ時のことを想像してみてください。手首にコックがなければ、どれだけ力が入っても効果的に釘を打ち込むことはできません。ゴルフも同じ原理です」正しいコックの入れ方については、「左腕が地面と平行になる辺りでコックは完了しているのが正解です」と宮里コーチ。「テークバックはワイドに上げるのは右腰の高さまでで充分。そこから先はしっかりとコックを入れることが大切です」コックを習得するための効果的なドリルとして、「並べた球を連続して打つ」という練習方法も紹介してくれた。一球一球アドレスして打つのではなく、歩きながらテンポよく打っていくことで、自然とコックが入るフィーリングをつかむことができるのだ。「左・右・左・右とクラブをリズムよく行ったり来たりさせる中で球を打っていくと、クラブが自然と首に巻きつくように上がっていき、自然にコックが入ります。その惰力（惰性の勢い）によって自分でコックを入れようとしなくても、自然にコックが入るんです」一般ゴルファーも、スイングに違和感を感じたら、コックの使い方を見直してみるといいかもしれない。正しいコックを身に付ければ、スイングがより力強く、効率的になることは間違いない。??宮里 優29歳でゴルフをはじめ、独学でゴルフ理論を構築。36歳の時に男子プロトーナメントの大京オープンにアマチュアとして出場。その後、ティーチングプロの道を歩む。子供たちと一緒に楽しみたいとやらせたゴルフだが、結果的に聖志・優作・藍の3人共プロゴルファーの道を選んだ。◇ ◇ ◇●もしかしたらアタナは、まだ秘めた力を隠し持っているのかも!? 関連記事『あなたの飛距離は何ヤード？ 3ステップで分かる「飛ばしのポテンシャル」診断！』をチェック！
