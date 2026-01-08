9日に開幕する『TGXシリーズ』とは？ 河本結、金田久美子、岩田寛、小平智ら参戦
9日（金）にTGX GOLFが開催するハイブリッドeスポーツゴルフツアーの『TGXシリーズ』が、都内にあるIMMシアターにて行われる。開幕に向けて、出場選手、競技方式をおさらいする。
【写真】渋野日向子と原英莉花もTGXで戦っていた
同シリーズは、最新ゴルフシミュレーターを使用するチーム制ゴルフトーナメント。キャプテン1名とプレーヤー2名の全6チームで構成され、日本全国6地域のスタジオで行われる予定だ。 開幕戦に参戦するのは、6チームのうち、東京の『STARS』、大阪の『NOISE GOLF』、中部『GUARDIANS GOLF』、東北＆北海道の『NORTHERN ICE GOLF』の4チーム。残りの沖縄＆九州の『VIPERS GOLF』と中国＆四国の『BREEZ』の2チームは2戦目以降に登場する。 出場選手は、 STARSの河本結、臼井麗香、菅沼菜々、NOISE GOLFの金田久美子、尾関彩美悠、安田祐香、GUARDIANS GOLFの清本美波、小木曽喬、與語優奈、NORTHERN ICE GOLFの岩田寛、小平智、木戸愛の12名。対戦カードは当日に発表される。 戦いは、オープニングマッチ、第2マッチ、3位決定戦、決勝戦と順番に争われ、優勝チームが決定する。競技方法は、5ホールのマッチプレー形式で1〜3番ホールまでは個人戦、4〜5番ホールはチームによるオルタネートボール方式（1球を交互に打つ形式）で獲得数の多いチームが勝利。順位に応じて1位＝4ポイント（pt）、2位＝3pt、3位＝2pt、4位＝1ptが付与される。 大会で使用されるのは、最新シミュレーター「FULL SWING（フルスイング）」。タイガー・ウッズやジョーダン・スピース（ともに米国）も愛用する高精度マシンで、赤外線、LED、ハイスピードカメラを統合し、正確な弾道データとリアルな飛球を再現する。まるで“ゲームの世界”に入り込んだかのような臨場感あふれるプレーを可能にする。 舞台は屋内アリーナ。天候に左右されることなく、観客の歓声と演出に包まれながら展開されるチーム戦は、従来のトーナメントとは一線を画す。競技性とエンターテインメントが融合した“新時代”のゴルフとして、注目が高まる。
