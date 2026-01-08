藤あや子、現在の愛車は白のイタリア“高級SUV” これまでの“愛車歴”、車選びのこだわり明かす
歌手の藤あや子が、きょう11日放送の音楽プロデューサーの松任谷正隆（74）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜 後11：00）に出演。自身の愛車について語った。
【番組カット】かっこよすぎる…藤あや子、現在の愛車は白のイタリア“高級SUV”内外装全部見せ
2026年最初の放送は、ゲスト回として藤を迎え、1時間のスペシャル版を送る。いつもの和服姿とはガラリと違う装いで、愛車マセラティ・レヴァンテとともに登場した藤は、1961年生まれ、秋田県角館の出身。10歳から民謡を習い、89年に「藤あや子」として「おんな」でデビュー。92年には「こころ酒」のヒットで日本有線大賞を受賞、この年、NHK『紅白歌合戦』に初出場。以降、「むらさき雨情」「女泣川（おなきがわ）」「雪 深深」といった代表曲とともにベテラン演歌歌手として第一線で活躍中。明治座や新歌舞伎座などで座長公演も行う一方で、絵画や陶芸、ゴルフと多趣味な上に料理も得意。「食彩あきた応援大使」も務めている。
トークパートでは、車好きになったきっかけからスタート。実はバイク好きで、そのきっかけとなった17歳の“初恋”エピソードも大公開。また、高校生の時に運転免許を取得してから現在の愛車に至るまでのカーライフや、車選びの際のこだわりも明かす。
また、藤の現在の愛車も公開。走りながら、白がまぶしいマセラッティ初のSUVモデルである『レヴァンテ』の最上級グレード・トロフェオを手に入れたきっかけなど、さまざまなトークを松任谷と繰り広げる。
番組後半には、放送40周年記念のゲスト回“未公開トーク総集編”をお届け。総勢15人のゲストとインタビュアーである松任谷が繰り広げたトークには、泣く泣くカットしたところがいくつもあったという。そんな中から、番組ディレクターがこれはというシーンを集めて再編集したものを届ける。
